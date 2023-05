2023-05-14, 11:44 Redakcja

Marsz Pułkownika Pileckiego odbędzie się już po raz 11. w Toruniu/fot. materiały organizatorów

Organizatorami XI Toruńskiego Marszu Pułkownika Pileckiego są m.in. Fundacja „Polska Tożsamość” oraz delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Wydarzenie współorganizuje samorząd studencki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Rtm. Witold Pilecki był dobrowolnym więźniem w KL Auschwitz, twórcą organizacji ruchu oporu i autorem pierwszych raportów o niemieckich zbrodniach w obozie śmierci. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafił do niewoli. Po wojnie zorganizował grupę, która gromadziła informacje o sytuacji w kraju. Został aresztowany, a potem zamordowany przez komunistów po pokazowym procesie w 1948 roku. Witold Pilecki został zrehabilitowany w 1991 r. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. W 2013 r. został awansowany do stopnia pułkownika.



Rozpoczęcie spotkania w niedzielę 14 maja o godz. 12.00 w kościele garnizonowym. Po Mszy św. odbędzie się tradycyjny przemarsz pod pomnik Żołnierzy Wyklętych (Aleja Solidarności, przy Muzeum Etnograficznym) i uroczystości patriotyczne. Zakończenie ok. godz. 14.00.



Patronat medialny sprawuje Radio Maryja i TV Trwam oraz Polskie Radio PiK.