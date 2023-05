Krążowniki szos zajęły inowrocławskie ulice. Za nami pierwszy Zlot Cadillaców

2023-05-13, 20:21 Marcin Glapiak/Redakcja

Ogromne silniki, wielkie spalarnie i niezliczone historie, tak wyglądał pierwszy Zlot Cadillaców w Inowrocławiu/fot: Marcin Glapiak Ogromne silniki, wielkie spalarnie i niezliczone historie, tak wyglądał pierwszy Zlot Cadillaców w Inowrocławiu/fot: Marcin Glapiak

Pokaz cadillaców, symulator dachowania, zdjęcia z szeryfem, i byk rodeo – to tylko część atrakcji, jakie zorganizowano w ramach pierwszego Zlotu Cadillaca w Inowrocławiu. Największą uwagę przyciągały jednak popularne, amerykańskie, ogromne samochody.

– Cadillac Eldorado pochodzi z 1975 roku, w limitowanej wersji Jennifer Blue. Ten model był produkowany tylko w tym roku. Wykonano go na zlecenie Elvisa Presleya. To jest jeden z 475 egzemplarzy. Pojemność silnika to 8,2 litra, 190 koni mechanicznych na gaźniku – opisał Mariusz Basty, pochodzący z Leśna.



Jak to bywa w amerykańskich wozach, wielka pojemność oznacza duże zużycie paliwa. – Tak naprawdę, to pali tyle, ile się wleje. W trasie z Hamburga do Polski to było 12,5 litra, ale obecnie mieści się w 20 litrach.



Nie zabrakło też nieco nowszych Cadillaców. Ten samochód to jest końcówka rocznika 2019, ale to nieco wyjątkowy model. Wyprodukowano go w limitowanej liczbie 1475 sztuk, specjalna wersja i dedykowany silnik tylko dla tego auta. Blackwing – to jest nazwa motoru, 550 koni mechanicznych i aż 870 niutonometrów momentu obrotowego – powiedział pan Maciej.



Imprezę zorganizowali Miasto Inowrocław i Cadillac Owners Poland.