Trwają poszukiwania balonu obserwacyjnego. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB

2023-05-13, 14:15 Monika Kaczyńska/PAP/Redakcja

Żołnierze WOT i Policja szukają obiektu, ktory przypomina balon obserwacyjny, który miał przylecieć z Białorusi/fot: Twitter RCB_RP

Żołnierze WOT i policja szukają obiektu, który w nocy wleciał do Polski z Białorusi. To prawdopodobnie balon obserwacyjny, z którym kontakt radarowy utracono w rejonie Rypina. To tu służby od samego rana prowadzą poszukiwania.

– Widzieliśmy tylko helikopter, w barwach można powiedzieć ratowniczych i jeden radiowóz, który bardzo wolno jechał w kierunku sąsiedniej wioski, policjanci jakby czegoś szukali i się rozglądali. Nie wiem, czy to w związku z tym poszukiwaniami, czy to może być przypadek. Więcej na ten temat nie wiadomo, tylko z paska w telewizji i ogłoszenia na pana starosty, dowiedziałam się, że właśnie tutaj, w okolicach Rypina prawdopodobnie spadł jakiś balon lecący z terytorium Białorusi – mówiła Renata Kopaczewska, sołtys wsi Kowałki w powiecie rypińskim, w której trwają poszukiwania.



– Jeżeli ktoś poszukuje na naszym terenie balonu, który leciał z Białorusi, to robi to bardzo dyskretnie - dodała.



Według informacji Polskiej Agencji Prasowej obiekt powietrzny – najprawdopodobniej balon – został utracony z radarów w tej okolicy około godz. 1:00 w nocy.



Centrum Operacji Powietrznych odnotowało w polskiej przestrzeni powietrznej obiekt, który wleciał z kierunku Białorusi. Prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny - poinformował w sobotę rano resort obrony. Służby utraciły kontakt radarowy z obiektem w okolicach Rypina.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje za pomocą SMS-owych alertów o poszukiwaniach. – Uwaga! Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najbliższy posterunek Policji – brzmi rozsyłany alert.