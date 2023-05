Zrozumieć wody słodkowodne, ale jak to zrobić? Radio Gdańsk z wizytą w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2023-05-13, 15:21 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Dziennikarze Radia Gdańsk z wizytą w Bydgoszczy, przy śluzie Czersko Polskie/fot: Tomasz Kaźmierski

Oprócz rozważań przyrodniczych dziennikarze i goście skupili się na walorach turystycznych śluzy Czersko Polskie i tej w okolicach Opery, choć jak zostało podkreślone, pierwsza z nich pełni funkcję bardziej techniczną. W mieście można wypożyczyć na przykład „słoneczniki”, czyli małe solarne jednostki pływające.

– Na początku te nasze wyprawy to była rzeczywiście turystyka i promocja pętli żuławskiej, czyli atrakcji w tych „widłach” pomiędzy Nogatem i Wisłą. Tam jest mnóstwo houseboatów (domków na wodzie – przyp.) i to jest swojego rodzaju opowieści o wodzie – powiedział Włodzimierz Raszkiewicz, dziennikarz Radia Gdańsk.



Z punktu widzenia osób pochodzących z Gdańska i okolic, najwięcej jezior i wód jest na Mazurach i Kaszubach. Jak zaznacza Włodzimierz Raszkiewicz Wisła jest dziwną rzeką, ze względu na odległość do brzegów i jej dziki charakter.



Goście z Radia Gdańsk zaznaczyli, że Bydgoszcz jest miastem skierowanym twarzą do rzeki, a wodne wyprawy mają duże walory edukacyjne.



Choć teren Pomorza jest bogaty w wody słodkowodne, to chwilami trudno zrozumieć zachowanie natury. – Przyznam, że chociaż mieszkamy w Gdańsku i blisko Żuław, to nikt nie rozumie tej wody do samego końca, szczególnie słodkiej. Są przeprawy, śluzy i tak dalej. Nie można zapomnieć o ochronie przeciwpowodziowej, to stoi na pierwszym miejscu.



Wizyta była okazją do poznania historii zabytkowej śluzy Czersko Polskie, w tym działań flotylli OW Wisła. Łódka Radia Gdańsk pojawi się również przy Wyspie Młyńskiej.



Więcej w relacji Tomasza Kaźmierskiego.