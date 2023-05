Jak zmieniał się świat dziecka na przestrzeni dekad? Specjalna wystawa we Włocławku

2023-05-13, 13:42 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wystawa we włocławskim muzeum zaprezentuje, jak zmieniało się życie dziecka na przestrzeni niemal 100 lat/fot: muzeum.wloclawek.pl

Włocławskie muzeum zaprasza w sobotni wieczór na otwarcie wystawy pt. „Dawny świat dziecka”. Na piętrze Muzeum Etnograficznego przy Bulwarach zaaranżowano trzy pomieszczenia: izbę w chłopskiej chacie, dziecięcy pokój w dworku ziemiańskim i duży pokój w peerelowskim bloku.

Wśród eksponatów nie zabraknie mebli, sprzętu codziennego użytku, dziecięcych ubrań i zabawek.



– O dzieciach zawsze warto mówić, bo to jest wdzięczny temat. Myślę, że każdego interesuje, bo wszyscy byliśmy kiedyś dzieckiem, albo właśnie teraz nim jest. Pokazaliśmy tutaj dzieciństwo dziecka chłopskiego i ziemiańskiego, czyli to są lata 20. i 30. XX wieku. Dla porównania świat dziecka z lat 60. i 70. Taki przekrój 100 lat, to zestawienie było tutaj ważne, żeby zobaczyć, jak bardzo różniło się życie dziecka pod wieloma względami. Począwszy od sfery materialnej, przez podejście do życia – opisywała Eliza Sutkowska, komisarz wystawy.



Wernisaż w sobotę o 18:30. Wystawę będzie można oglądać do końca października.