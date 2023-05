Sprawie remontu Starego Rynku w Bydgoszczy przygląda się Prokuratura Okręgowa w Słupsku

2023-05-12, 22:38 Redakcja

Stary Rynek w Bydgoszczy tuż przed rozpoczęciem czyszczenia/fot. Tatiana Adonis/archiwum

„Jako przewodniczący Klubu Radnych PiS chciałbym zakomunikować, iż w odpowiedzi na naszą korespondencję zostaliśmy poinformowani, że Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi w sprawie przebudowy Starego Rynku w Bydgoszczy postępowanie przygotowawcze" - napisał w korespondencji przysłanej do mediów Jarosław Wenderlich.

Wenderlich przypomniał też, że to Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Bydgoszczy 26 stycznia br. poinformował szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuraturę o nieprawidłowościach w Mieście Bydgoszcz, w tym dotyczących kwestii przebudowy płyty Starego Rynku. Postępowanie trafiło do słupskiej prokuratury po tym, jak zostało tam skierowane przez Prokuraturę Krajową.



Przypomnijmy, że problemem jest kamienna nawierzchnia, której nie sposób doczyścić. Jak już informowaliśmy, według Najwyższej Izby Kontroli w czasie przebudowy płyty Starego Rynku popełniono poważne błędy. Usterki dotyczą spraw technicznych i nadzoru. Według NIK dokumentację projektową odebrano bez uwag, mimo, że przyjęto w niej błędny sposób spoinowania płyt kamiennych, to jest z użyciem fug, które charakteryzowały się przepuszczalnością wody na ich nieprzepuszczalnej podbudowie. Zabrudzenia płyt kamiennych mogą wynikać właśnie z transportowania przez wodę substancji chemicznych z zapraw i betonów znajdujących się w podbudowie.



Z plamami i zaciekami miasto walczy od ponad trzech lat. Płyty były czyszczone, fugi wymieniono, ale efekt wciąż nie jest do końca zadowalający.