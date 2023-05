Po tej charytatywnej akcji zostanie pamiątka do końca życia, czyli tatuaż! [wideo, zdjęcia]

2023-05-12, 21:08 Monika Kaczyńska/Redakcja

25 tatuażystów z całej Polski przyjechało do Torunia. W piątek do późnego wieczora biorą udział w akcji „Charytatywny Walk in Day". To 8. edycja wydarzenia, w ramach którego można zrobić sobie tatuaż i wspomóc szczytny Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt lub toruńskie Hospicjum „Nadzieja".

– Już ósmy raz spotykamy się w Toruniu na naszym dorocznym charytatywnym „walkinie" – mówi organizator wydarzenia, Piotr Trager. – W tym roku przyjechało 25 artystów. Myślę, że jest super. Jest nowe miejsce, jeszcze większa sala. Generalnie jest różnorodnie. Ma być fajnie, ma być kolorowo, ma być czarno-biało: do wyboru, do koloru. Dla każdego coś się tutaj powinno znaleźć – dodaje organizator.



Co warto przypomnieć, tatuaże są wykonywane charytatywnie.



– Natomiast do puszek zbierane są pieniądze. Kwota jest zawsze taka sama, czyli około 200 - 400 złotych za tatuaż. Pieniądze przekazujemy, tak jak zawsze, na dwie instytucje, czyli toruńskie Hospicjum dla Dzieci i toruńskie Schronisko dla zwierząt – dodaje Piotr Trager.



– Zdecydowałam się na wzór od Olgi. Bardzo się cieszę, że jest tatuatorem na tej akcji, bo gdyby jej tu nie było, to bym na pewno pojechała do niej do Gdańska i tam zrobiła tatuaż. Wybrałam wzór sowy. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię sowy, kolekcjonuje je w formie figurki. Lubię też tatuaże i pomyślałam, że dobrym pomysłem byłoby to też mieć sowę na ciele – mówi jedna z uczestniczek akcji.



Podczas zeszłorocznej akcji zebrano ponad 18 tys. zł. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio PiK.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.