Solidarnościowa uroczystość: „W Toruniu rolnicy jako pierwsi zaczęli wielkie sprawy"

2023-05-12, 18:07 Michał Zaręba/Redakcja

W Toruniu odsłonięto tablicę upamiętniającą Rolników Indywidualnych „Solidarność". 12 maja przypada 42. rocznica rejestracji Związku. Legalizacja związku gwarantowała rolnikom m.in. zachowanie praw nienaruszalności chłopskiej własności i wolności w obrocie ziemią.

– Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, bo my nie chcemy tracić pamięci, (nie chcemy - przyp. red.) by umarło to, co stanowi o naszej przeszłości.



– Tak pięknie tu mówiono o wszystkich sprawach, które dotyczą wsi, a ja chcę przypomnieć jedno, że w tym mieście, w Toruniu, rolnicy pierwsi zaczynali wielkie sprawy, i że w tym mieście, w Toruniu, rolnikom należy się miejsce i pamięć – powiedzieli wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski i Michał Grabianka, były pełnomocnik zarządu regionu Solidarności Rolników Indywidualnych w Toruniu.



Tablice odsłonięto u zbiegu ulic Podgórnej i Staszica na Skwerze Solidarności Rolników Indywidualnych.



Więcej w relacji Michała Zaręby.