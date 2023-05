Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle otwiera sezon nawigacyjny i sezon zmian! [zdjęcia, wideo]

2023-05-12, 17:18 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

W Nakle nad Notecią odbyło się oficjalne otwarcie Sezonu Nawigacyjnego 2023. Gospodarzem uroczystości był – jak zwykle – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ale w zupełnie nowej rzeczywistości.

Uroczystość inauguracyjna odbyła się w przystani pod nazwą „Powiat Nakielski". Wzięli w niej udział uczniowie szkoły, władze placówki, samorządowcy i przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Od 1 kwietnia resort ministra Andrzeja Adamczyka jest organem prowadzącym dla szkoły w Nakle. Już daje się odczuć zmiany, są też ambitne i realne plany rozwoju placówki i jej infrastruktury, a zdradził nam jej dyrektor Kazimierz Toczko.



– Chcemy, aby dotarł do nas nowy symulator siłowni okrętowej. Ważna jest także przebudowa budynków, jeśli chodzi o termomodernizację, wymianę okien. Myślimy o tym, żeby zbudować internat dla naszej szkoły, ale niewielki, na około 25-30 osób. Kolejne istotne sprawy to boisko szkolne i warsztaty szkolne, które też wymagają przebudowy. No i ta najważniejsza sprawa: trzeba będzie się już przymierzać do tego, żeby zbudować, czy otrzymać nowy – nowoczesny statek szkoleniowy. Baza, którą mamy, jest wprawdzie największa w Polsce, ale jednak jest ona już wiekowa. Myślę, że w tych tematach mamy przychylność ze strony ministerstwa (...) – mówi Kazimierz Toczko.



List od ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka do zebranych odczytała Monika Niemiec – Butryn, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.



