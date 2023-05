„Rodzice najchętniej wjechaliby autem do szkolnej auli". Akcja Streets For Kids [zdjęcia, wideo]

2023-05-12, 16:29 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoszcz uczestniczy w międzynarodowej akcji Streets For Kids - ulice dla dzieci. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Do akcji przyłączyła się Szkoła Podstawowa nr 64 na Osowej Górze.

W piątek, od rana jej uczniowie spędzali czas bawiąc się na ulicy Sardynkowej. Na czas akcji jej fragment został wyłączony z ruchu, a nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwali policjanci i strażnicy miejscy. Organizatorem wydarzenia była grupa „Bydgoski Ruch Miejski". Jego działacze rozdawali dzieciom gadżety i słodkie upominki, a rodzicom przywożącym uczniów do szkoły ulotki informujące o planowanej, w tej okolicy, zmianie organizacji ruchu, która ma poprawić bezpieczeństwo najmłodszych.



– Jesteśmy na ul. Sardynkowej – mówi Paweł Górny ze Stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski. – To miejsce jest dość niebezpieczne, ponieważ z dwóch ulic wjeżdżają tu samochody rodziców odwożących dzieci do szkoły. Powstał pomysł zmiany organizacji ruchu przy szkole. Fragment ul. Sardynkowej, od Sielawowej do Miętusowej będzie jednokierunkowy. Ulica Miętusowa, od Sardynkowej do Wielorybiej też będzie jednokierunkowa. Oczywiście są głosy mieszkańców, że coś jeszcze można poprawić, zmienić. Wszystkie te uwagi przekażemy do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.



Podobne akcje odbywały się 12 maja w wielu miastach Europy i Polski.



