Zlot cadillaców, zwiedzanie do nocy i dużo muzyki! Weekend w regionie [przewodnik]

2023-05-12, 15:00 Redakcja

„Matylda” to musicalowy hit dla widzów w każdym wieku, przeniesiony do Bydgoszczy prosto ze scen West Endu i Broadwayu/fot. Teatr Kameralny Bydgoszcz

Noc Muzeów to największa impreza wspólna rozmaitym instytucjom kultury w całym województwie. Do Inowrocławia przyjadą właściciele klasycznych aut. Nie zabraknie też imprez biegowych, muzycznych i spektakli.

BYDGOSZCZ



Szanty w Fabryce Lloyda

piątek, 12 maja, godz. 18:00, Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

Wspólny rejs przez rozbujane wody piosenki żeglarskiej w Fabryce Lloyda! Na scenie pojawią się Ryczące Dwudziestki RO20’S oraz Piotra Kostka-Godeckiego. Podczas koncertów swobodnie migruje między różnymi gatunkami muzyki, od songów szuwarowo-bagiennych, poprzez reggae, folk, aż do ballad i poezji śpiewanej.



Spotkanie autorskie z Krzysztofem Lisowskim

piątek, 12 maja, godz. 18:00, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, plac Kościeleckich 6

Krzysztof Lisowski to poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, redaktor i tłumacz. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Wykładał w szkole „creative writing” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumaczony na kilkanaście języków – ostatnio na turecki, arabski, serbski i norweski. Opublikował ponad 30 książek, m.in.: szkice, eseje i prozę. Wstęp wolny.



„Matylda” - musical familijny

piątek, 12 maja, godz. 18:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

„Matylda” to musicalowy hit dla widzów w każdym wieku, przeniesiony do Bydgoszczy prosto ze scen West Endu i Broadwayu. Sześcioletnia dziewczynka posiada genialny umysł, wielkie serce i kompletnie niepasującą do niej rodzinę. Jej tata jest nieuczciwym sprzedawcą samochodów, mamę interesują tylko pieniądze i święty spokój, a brat stanowczo nie grzeszy inteligencją. I nikt z nich absolutnie nie rozumie, dlaczego Matylda spędza tyle czasu na czytaniu książek. Co gorsza, jest jeszcze szkoła, w której rządzi Panna Łomot – już samo nazwisko mówi sporo o jej metodach wychowawczych.



„Bulwar Zachodzącego Słońca” w Operze Nova

piątek, 12 maja, godz. 19:00, Opera Nova

Film noir Billy'ego Wildera łączy elementy dramatu, horroru i komedii, jest jednym z najlepszych i najważniejszych tytułów w historii kina. Wywarł ogromny wpływ na inne dziedziny sztuki, przyczyniając się do powstania wielu utworów scenicznych. Musical „Sunset Boulevard” jest bezpośrednią adaptacją legendarnego filmu o tym samym tytule.



Koncert „Z Nowego Świata”

piątek, 12 maja, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Tego wieczoru na estradzie filharmonii zagra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Marka Pijarowskiego, przy fortepianie zasiądzie Paweł Kowalski. W programie utwory Lutosławskiego (Łańcuch III), Kilara (I Koncert fortepianowy) i Dvořáka (IX Symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Świata”).



Parkrun w Bydgoszczy

sobota, 13 maja, godz. 9:00, Park nad Kanałem Bydgoskim, ul. Nakielska

Biegi parkrun rozgrywane są na dystansie 5 km i przeznaczone są dla wszystkich biegających, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, czy też wieku. Udział w biegach jest bezpłatny, więcej szczegółów pod tym linkiem.



Przejście bydgoskim Szlakiem św. Jakuba

sobota, 13 maja, godz. 9:30, Bazylika Mniejsza św. Wincentego á Paulo, al. Ossolińskich 2

Inauguracyjne przejście lub przejazd rowerem trasy Bydgoszcz – Brzoza. To pierwszy etap nowego szlaku św. Jakuba w regionie, tzw. Droga Bydgoska, która oficjalnie stanie się częścią szlaku Camino de Santiago. Program: 9:30 – Msza święta w Bazylice św. Wincentego á Paulo, 10:00 – Wyjście na szlak spod Bazyliki, około 14:00 – Dojście do Brzozy i poczęstunek dla pielgrzymów.



Recyklingowe rękodzieło

sobota, 13 maja, godz. 12:30, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39

Wiosenne EkoDeko - cykl bezpłatnych recyklingowych warsztatów rękodzielniczych, opartych o kolory pojemników do segregacji. W środy zajęcia skierowane do osób 60+, a w soboty do rodzin z dziećmi. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone kolorowi niebieskiemu, pod nazwą „papierowy pokaz mody”.



Zwiedzanie synagogi

sobota, 13 maja, godz. 19:00, Synagoga w Starym Fordonie, ul. Przy Bóżnicy

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu na „Nocne zwiedzanie synagogi” Zaplanowano cztery wejścia po 45 minut, od 19:00 do 22:00. W synagodze będzie można zobaczyć zbiór judaików, wyposażenie domów żydowskich oraz pocztówki z epoki. Opowieść o bóżnicy będzie wzbogacona prezentacją wizualną. Zwiedzanie z przewodnikiem, wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.



Wieczór pod znakiem rocka

sobota, 13 maja, godz. 20:00, Bierhalle, ul. Jagiellońska 41

Momenty Acoustic to bydgoski, męski duet akustyczny. Ich repertuar opiera się głównie na hitach polskiego rocka i pop-rocka. Zespół zaprezentuje między innymi utwory Lady Pank, Perfectu, Wilków, Video i Baranovskiego. Duet tworzą wokalista Jarek Brzeski i gitarzysta Adrian Mitoraj. W 2023 roku Momenty świętują osiem lat działalności. Wstęp wolny.



Prolog Drums Fusion

sobota, 13 maja, godz. 20:00, Hala Pomp – Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242

Zbliża się Festiwal Drums Fusion. Z tej okazji organizatorzy zapraszają na prolog, czyli dawkę muzyki i rytmu, w programie koncert Voices of the cosmos. To projekt stworzony przez dwóch artystów dźwięku: Rafała Iwańskiego z Torunia i Wojciecha Ziębę z Grudziądza, oraz astronoma Sebastiana Soberskiego, kierownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu i radioastronoma w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem. Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki dostępne w kasie MCK i Muzeum Wodociągów.



Noc Muzeów

W Bydgoszczy nocne atrakcje dla zwiedzających przygotowało ponad 20 instytucji. Koordynatorem jest Muzeum Okręgowe. Szczegółowy program tutaj.



Rodzinne spacery

niedziela, 14 maja, Fontanna Potop w Parku im. Kazimierza Wielkiego, godz. 10:00

Projekt Zabytek zaprasza na spacery z dziećmi. Podczas spaceru najmłodsi będą poznawać historię miasta poprzez zagadki, zabawy i zadania. Natomiast rodzice dowiedzą się ciekawostek z historii miasta nad Brdą. Przewodnik wraz ze swoim małym pomocnikiem poradzą sobie z opowieścią zarówno dla małych i dużych. Na zakończenie każdy mały uczestnik otrzyma słodką niespodziankę. Koszt dla dzieci – 15 złotych, a dla dorosłych 10 złotych. Zapisy pod adresem mailowym: zapisy@projektzabytek.pl i numerem telefonu: 693 379 476.



Frymark Bydgoski

niedziela, 14 maja, godz. 10:00, Bydgoskie Centrum Finansowe, ul. Gdańska 8

Cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem – odbywający się w każdą niedzielę w samym centrum Bydgoszczy na ul. Gdańskiej 8, na placu przed Bydgoskim Centrum Finansowym w Bydgoszczy. Na uczestników czekają m.in. pieczywo tradycyjne i dla diet eliminacyjnych, kiełbasy i mięso eko, miody, warzywa, herbaty, zielenina i wiele innych.



Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Fipa”

niedziela, 14 maja, godz. 11:00, Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27

Głównym celem Festiwalu jest promocja i doskonalenie młodych talentów ze szkół ponadpodstawowych oraz wyższych uczelni wykonujących piosenki „z tekstem”, poprzez które chcą opowiedzieć coś ważnego o sobie i otaczającej rzeczywistości. W programie znajduje się występ gwiazdy. Tym razem recital zaprezentuje przewodniczący Jury Festiwalu, czyli Maciej Miecznikowski.



Nowy program Igora Kwiatkowskiego

niedziela, 14 maja, godz. 17:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

W Teatrze Adria z najnowszym programem „Tylko śmiech nas ocali” wystąpi Igor Kwiatkowski, artysta kabaretowy, autor tekstów i aktor. Dał się poznać z występów w kabarecie „Paranienormalni” i licznych programach telewizyjnych.



TORUŃ

Wystawa „Ścieżki dorastania”

sobota i niedziela, 12-13 maja, godz. 11:00, Centrum Innowacyjnej Edukacji, ul. Łokietka 1-3

Na wystawę składają się trzy ścieżki: emocji, społeczno-kulturowa i dojrzewania. Każda z nich pokazuje różnorodne zjawiska i procesy, które towarzyszą człowiekowi w stawaniu się istotą społeczną. Więcej o wystawie można przeczytać na stronie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. – To wystawa o nas samych, o tym jak dorastamy, jakie emocje i uczucia towarzyszą nam w tym procesie, w jaki sposób dokonujemy wyborów, które wpływają na nasze dorosłe życie i jak rodzą się nasze zainteresowania - wyjaśniał Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy.



Toruńskie kłopotliwe dziedzictwo historyczne

sobota, 13 maja, godz. 9:00, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8

Tematem konferencji z cyklu „Toruńskie zabytki młodszego pokolenia” będzie toruńskie dziedzictwo II wojny światowej. Więcej informacji, w tym program konferencji, znajdują się pod tym linkiem.



Kiermasz gier planszowych i karcianych

sobota, 13 maja, godz. 10:00, Centrum Handlowe Nowe Bielawy, ul. Olsztyńska 8

Planszówki wracają do Nowych Bielaw. W toruńskim centrum handlowym odbędzie się pierwszy w tym roku kiermasz gier planszowych i karcianych, który organizuje Książnica Kopernikańska.



Będzie można kupić używane egzemplarze gier lub wymienić się tytułami. Na dzieci czekają również konkursy i zabawy. – To wydarzenie dla każdego, kto jest fanem gier planszowych i karcianych, niezależnie od wieku. Coś dla siebie znajdą tu zarówno najmłodsi, jak również doświadczeni gracze. Na miejscu będzie można kupić grę z drugiej ręki, ale także – co ważne – zasięgnąć porady przy jej wyborze czy dowiedzieć się więcej o zasadach gry – zachęca Kinga Ginter z CH Nowe Bielawy.



Noc Muzeów

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza 13 maja 2023 r. (sobota) w godz. 18.00–00.00 do udziału w I Toruńskiej Nocy Muzeów zorganizowanej w ramach Europejskiej Nocy Muzeów oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Program dostępny TUTAJ



Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej

piątek, 12 maja, godz. 19:00, Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

Edycja festiwalu 14. Plaster będzie miała charakter tematyczny. Poświęcona zostanie sztuce projektowania graficznego bazującej na materiale fotograficznym – wykorzystującej jego fragmenty w formie kolażu, bądź traktującej go jako główny składnik kompozycji. Organizatorzy liczą na udział młodych artystów, studentów i absolwentów szkół artystycznych, ale też twórców profesjonalnych zajmujących się plakatem i ilustracją. Na wystawach będzie można zobaczyć około 200 prac.



Koncert: „All that Jazz”

piątek, 12 maja, godz. 19:00, CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

Wystąpią: Gary Guthman – trąbka, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Marek Wroniszewski – dyrygent, Magdalena Miśka-Jackowska – prowadzenie. W repertuarze znajduje się m.in.: Z. Elman, J. Mercer – And The Angels Sing, D. Ellington – It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing, SALUTE TO SWING – Medley, G. Guthman – David’s Dream, M. Koffman – Swingin’ Shepherd Blues, L. Prima – Sing, Sing, Sing, Tribute to Glenn Miller.



Koncert „W każdym (polskim) mieście”

piątek, 12 maja, godz. 20:00, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a

- Błażej Król jest wokalistą, autorem tekstów oraz kompozytorem. Muzyk posługuje się bardzo różnorodnymi formami wyrazu, swobodnie operując tak klasycznymi środkami, jak i wplatając w nie niekonwencjonalne elementy. Jego piosenki trudno nazwać tylko piosenkami, ponieważ są przejawem jawnej artystycznej fuzji, łączącej w sobie muzyczną brawurę oraz poetycką wrażliwość - czytamy w opisie wydarzenia.



Koncert: Solo Act Tour 2023 Edyty Bartosiewicz

niedziela, 14 maja, godz. 19.00, klub Lizard King, ul. Kopernika 3

Aby uczcić 30-lecie swojego solowego debiutu Edyta Bartosiewicz postanowiła zagrać serię koncertów tylko z gitarą akustyczną (solo act), tak, jak grała na samym początku swojej kariery.



INOWROCŁAW



Zlot cadillaców

13 maja (sobota), plac imprez ul. Wierzbińskiego, godz. 12.00

Pokaz klasyków amerykańskiej motoryzacji, symulator dachowania, koncert grupy Rock’n’Rollers, byk rodeo – to niektóre atrakcje, jakie czekać będą na uczestników zlotu cadillaców w Inowrocławiu.

Będzie można zrobić sobie zdjęcie z szeryfem i amerykańskim radiowozem czy wziąć udział w konkursach, w których nagrodą będzie m.in. przejażdżka cadillakiem. Wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert grupy Rock’n’Rollers.

– Impreza będzie miała także charakter edukacyjny. Na placu pojawią się urządzenia, takie jak: symulator dachowania, zderzeń i wybuchu poduszki powietrznej. Nad chętnymi, którzy skorzystają z urządzeń, czuwać będą instruktorzy. Ponadto przy swoich stoiskach, funkcjonariusze straży miejskiej i policji opowiedzą o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas wydarzenia nie zabraknie konkursów dla dzieci i dorosłych, animacji, amerykańskich przekąsek, czy strefy chillout. Swoich sił będzie można spróbować na byku rodeo – czytamy w opisie imprezy.

Na wydarzenie zapraszają Miasto Inowrocław i Cadillac Owners Poland. Wstęp jest bezpłatny.



„Mamma Mia! Tribute to ABBA”

13 maja (sobota), Kujawskie Centrum Kultury, ul. Kilińskiego 16, godz. 19:00

„Tribute to ABBA” to wielokrotnie nagrodzone widowisko w Teatru Variete Muza z Koszalina pod batutą gwiazdy Royal Orkiestry – Jarosława Barowa. Widzowie będą bawić się przy największych hitach zespołu ABBA. Wydarzenie biletowane.

GRUDZIĄDZ

„Mały Książę”, Teatr Piasku Tetiany Galitsyny

12 maja (piątek), Grudziądz Centrum Kultury Teatr, godz. 19:00

Zwyciężczyni programu „Mam Talent”, Tetiana Galitsyna, wraz z malarzem VLODYR–em, oraz grupą artystów przygotowywała widowisko – historię Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry’ego, malowaną na żywo piaskiem, światłem i na wodzie, połączoną z grą aktorów, świateł i cieni oraz techniką szybkiego malowania (Speed Painting). Dopełnieniem show jest oprawa muzyczna. Wydarzenie biletowane.

Noc Muzeów

13 maja (sobota), Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, godz. 17.00

Program jest dostępny tutaj

WŁOCŁAWEK

40. Bieg Kujawiaka

13 maja (sobota), Stadion Przylesie, ul. Wesoła 16 godz. 11.00–15.00

Biegacze będą rywalizować na włocławskim Zazamczu, trasą wśród włocławskich lasów. Zawody mają charakter crossowy. Każdy, kto chce zmierzyć się w biegu głównym z 10-kilometrową trasą będzie miał do pokonania dwie pięciokilometrowe pętle leśnymi duktami. Organizatorzy zadbali o rywalizację i emocje dla najmłodszych biegaczy, na których będą czekać trasy dostosowane do wieku i umiejętności.

Czas Seniora – ceramika (warsztaty)

13 maja (sobota), Baza Przygody, ul. Szpitalna 33, godz. 16.00

Zajęcia ceramiczne dla osób starszych. Podczas spotkań uczestnicy będą uczyć się tworzyć od podstaw. Udział w zajęciach jest darmowy. Osoba do kontaktu: Wioletta.krzysztoforska@zhp.net.pl (można również pisać bezpośrednio na stronę Bazy Przygody za pośrednictwem Messengera).

Slam poetycki „O złoty zamek”

13 maja (sobota), klub „Zazamcze”, ul. Toruńska 87, godz. 16.00

W sobotę 13 maja Klub „Zazamcze” Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku zaprasza na spotkanie z poezją w ramach slamu „O złoty zamek”. Wydarzenie otworzą warsztaty slamowe poprowadzone przez Magdalenę Walusiak (godz. 14.30). – Celem warsztatów będzie samodzielne napisanie wiersza przez każdego z uczestników, a w trakcie ćwiczeń i poszukiwań poetyckiego języka odkrycie, że poezja może być dobrym środkiem do opowiedzenia o sprawach, o których mówić jest bardzo trudno: wyrażania emocji, opowiadania o trudnych doświadczeniach i przeżyciach duchowych – tłumaczy prowadząca. Zajęcia adresowane są do młodzieży i osób dorosłych. O godz. 16.30 wystąpi gość specjalny, Magdalena Tyszecka, półfinalistka Slamowych Mistrzostw Świata. O 17.00 zawody slamowe, a o 19.10 spektakl słowno–muzyczny „Romanse i inne ballady” w wykonaniu Magdaleny Walusiak z udziałem pianisty Wojciecha Marciniaka. Nagroda finansowa dla zwycięzcy slamu wynosi 500 złotych.



Zapisy na warsztaty i slam: klubzazamcze@ckbb oraz tel. 799 111 051. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wstęp jest wolny.

Noc Muzeów

Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, godz. 18.30 (inauguracja)

O godz. 18.30 nastąpi inauguracja imprezy podczas otwarcia wystawy „Dawny świat dziecka”, a od godziny 19.00 do 23.00 będzie można bezpłatnie obejrzeć ekspozycje prezentowane również w gmachu głównym przy ul. Słowackiego 1a, Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 i w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12. Dla odwiedzających muzea tej nocy przygotowano specjalne atrakcje m.in. możliwość zakupu wybranych publikacji w promocyjnych cenach, grę rodzinną „Muzealni odkrywcy” z pytaniami, na które odpowiedzi można znaleźć na ekspozycjach, a dla pierwszych stu osób/rodzin, które bezbłędnie odpowiedzą na zagadki, przygotowano drobne upominki (po 25 w każdym z obiektów).

Program Nocy Muzeów tutaj.

Igor Kwiatkowski, „Tylko śmiech nas ocali”

13 maja (sobota), Centrum Kultury Browar B., godz. 19.00

Znany artysta kabaretowy zaprasza na solowy premierowy program. – To spektakl pełen zdziwienia nad światem, zaskoczenia codziennością i zdumienia, którego doświadczamy, obserwując rzeczywistość. Choć życie bywa trudne, to śmiech może nas ocalić – czytamy w opisie wydarzenia. – Igor Kwiatkowski pokaże w swoim nowym programie, jak wiele radości może dostarczyć wnikliwa obserwacja otaczającego świata. „Świat kradnie polskie piosenki”, „Koniec Netflixa”, „Kobiety odnoszą liczne obrażenia” – to tylko kilka z tematów, z którymi zmierzy się artysta – dodają organizatorzy. Wydarzenie biletowane.

Rodziny, rodzinki – rodzinne warsztaty twórcze

14 maja (niedziela), Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, godz. 11.00

–Na warsztatach odniesiemy się do tematu rodziny: porozmawiamy o rodzinach,

także o rodzinkach zwierzęcych, obejrzymy slajdy dzieł sztuki portretujących rodziny.

Podczas działań twórczych będziemy z gliny lepić rzeźby rodzin.

Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków –zachęcają organizatorzy. Wstęp – 25 zł/rodzina. Wpisanie na listę po wcześniejszym zakupie biletu.

ŚWIECIE

Kino przyjazne sensorycznie – „Ernest i Celestyna: Misja muzyka”

Sobota (13 maja), Centrum Kultury w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, godz. 12.00, wydarzenie biletowane

Sensoryczna sobota

Sobota (13 maja), Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 4, godz. 14.00

Sensoryczne soboty to dni dedykowane osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom. – Przygaszone światła i ciche otoczenie ograniczają ilość bodźców w przestrzeni biblioteki. Oferujemy pomoc, wyrozumiałą obsługę i kącik wyciszenia. U nas można nie tylko wypożyczyć książki, ale też porozmawiać, posiedzieć, po prostu – poczuć się bezpiecznie. Jesteśmy dla Was! – informuje Biblioteka.

Tydzień Bibliotek: Monika Rezmer – spotkanie autorskie

Sobota (13 maja), Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 4, 11:00 – 13:00

– Zanurzymy się w niebieskim świecie spektrum autyzmu. Będzie to możliwe dzięki opowieści Moniki Rezmer – mamy chłopca z Zespołem Aspergera. Doświadczenie macierzyństwa stało się dla autorki motywacją do zdobycia tytułu magistra pedagogiki oraz siedmiu różnych studiów podyplomowych, a przede wszystkim inspiracją do napisania książek opisujących tę wrażliwą część życia – zapowiada Biblioteka. Na spotkanie obowiązują darmowe wejściówki, które można odebrać w Oddziale dla dorosłych.

Noc Muzeów: „Zamek – jaki był”. Wystawa grafiki komputerowej Pawła Moszczyńskiego

Sobota (13 maja), Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, ul. Kopernika 2, godz. 18.00

Z okazji Nocy Muzeów Muzeum zaprasza na wystawę grafiki komputerowej Pawła Moszczyńskiego „Zamek – jaki był”. Wizualizacje poszczególnych członów świeckiej warowni w latach 1350–1454 zostały przygotowane na podstawie wyników badań prowadzonych m.in. przez Conrada Steinbrechta, Ireneusza Sławińskiego, dr Bogusza Wasika oraz Marię Spławską-Korczak, a także źródeł ikonograficznych.

Podczas nocnego zwiedzania Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej będzie można również spróbować swoich sił w multimedialnym konkursie wiedzy o świeckim zamku. Do wygrania są upominki przygotowane przez Centrum Kultury w Świeciu.