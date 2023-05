To od nich zależy bezpieczeństwo pasażerów! Dziś święto zawodowych kierowców

2023-05-12, 12:28 Monika Siwak/Redakcja

Z okazji Dnia Kierowcy Zawodowego bydgoskie autobusy zostały ozdobione żółtymi wstążkami/fot: MZK w Bydgoszczy Z okazji Dnia Kierowcy Zawodowego bydgoskie autobusy zostały ozdobione żółtymi wstążkami/fot: MZK w Bydgoszczy Z okazji Dnia Kierowcy Zawodowego bydgoskie autobusy zostały ozdobione żółtymi wstążkami/fot: MZK w Bydgoszczy Z okazji Dnia Kierowcy Zawodowego bydgoskie autobusy zostały ozdobione żółtymi wstążkami/fot: MZK w Bydgoszczy

Na miejskich autobusach w Bydgoszczy pojawiły się żółte wstążeczki – to gest docenienia trudów odpowiedzialnej pracy kierowców z okazji ich święta, przypadającego 12 maja.

Czy doceniamy tych, którzy codziennie wożą nas i potrzebne nam towary, i jak oni sami postrzegają swoją pracę? – To jest trochę monotonne, bo wciąż jeździ się po tej samej trasie. Podróżni są różni. Jedni odnoszą się do nas w porządku, a inni mają jakieś pretensje. Niełatwa praca i rzecz jasna odpowiedzialność za pasażerów – mówi o swojej pracy jeden z kierowców.



Jednak praca kierowcy zawodowego, to nie tylko transport ludzi, ale również zaopatrzenia. – Dzięki nim właśnie mamy produkty, więc dziękujemy – mówią bydgoszczanie. – Dobrze oceniam, miło i bezpiecznie się z nimi jeździ – ocenia pracę kierowców autobusów jeden z mieszkańców.



– Nie wiedziałem, że jest taki dzień, natomiast sam jestem w trakcie przebranżowienia się na większe kółko, właśnie na kierowcę zawodowego, jeżeli chce się więcej zarobić. Jednak to też większa rozłąka z rodziną (w takiej pracy – przyp.), może to być wyjazd od poniedziałku do piątku, jak i wyjazd na dwa lub trzy tygodnie. To jest dosyć ciężkie – mówi kierowca, który zamierza „przesiąść się” z taksówki na ciężarówkę.



Korzystanie z barów przydrożnych, spanie w samochodzie i presja czasu, to tylko część niedogodności, z jakimi będzie mierzył się jako kierowca tira.... – Do tego trzeba się nadawać i bardzo często rodziny się rozpadają. Chcę jeździć tirami, ale tak lokalnie, codziennie być w domu. Mniejsze pieniądze, ale jednak rodzina na pierwszym miejscu. Trzeba mieć na uwadze, że to jest 40 ton. Nie da się tego tak łatwo zatrzymać – mówi.



W Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego miejskie autobusy zostały udekorowane żółtymi wstążeczkami. – Życzymy wszystkim dużo zdrowia, bo to od Was zależy nasze bezpieczeństwo korzystania z transportu miejskiego. Wierzymy, że te symboliczne wstążeczki także uzmysłowią społeczeństwu, jak ciężki jest zawód kierowcy, czy motorniczego – tłumaczy Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy.



Żółte wstążeczki pojawiły się także na ubraniach związkowców z MZK i zarządu spółki.

Tramwaje zostaną udekorowane w Dniu Motorniczego, przypadającym w październiku.