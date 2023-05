Chcą dołączyć do terytorialsów! 60 śmiałków rozpoczęło szkolenie w Grudziądzu

2023-05-12, 09:49 Marcin Doliński/Redakcja

Szkolenie podstawowe potrwa dwa tygodnie/fot. Marcin Doliński

– To przede wszystkim szkoła charakteru – mówi ppor. Julia Rozworowska, oficer prasowy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. 60 śmiałków rozpoczyna w Grudziądzu swoją przygodę z wojskiem, w ramach rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Skąd decyzja o przystąpieniu do szkolenia? – Z potrzeby obrony kraju w obecnej sytuacji geopolitycznej – mówi jeden ze śmiałków, z zawodu informatyk. – Przygotowywałem się i psychicznie i fizycznie, także ma nadzieję, że podołam.



– Było małe dziecko, kiedy nie można było sobie pozwolić – szkolenia trwały dużo dłużej niż obecnie - była praca. W tym momencie szkolenie trwa da tygodnie, chcę się nauczyć pomocy innym, przejść kurs pierwszej pomocy – mówi jedna z uczestniczek. – Myślę, że córka będzie dumna – dodaje.



Szkolenie podstawowe potrwa dwa tygodnie. – Uczestnicy mówią przede wszystkim, że robią to dla siebie. Zderzają się z obowiązkami, z naszymi wojskowymi regulaminami, z tym, że muszą wstać znacznie wcześniej, wykonywać polecenia. To jest przede wszystkim też szkoła charakteru. Odpowiedzialność to najważniejsza cecha – mówi ppor. Julia Rozworowska, oficer prasowy KPBOT.