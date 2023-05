Wyremontują drogę do osiedla Głodna Ameryka. Mieszkańcy bardzo na to czekali

2023-05-11, 18:54 Marta Kocoń/Redakcja

Konferencja prasowa w Białych Błotach/fot. Henryk Żyłkowski Konferencja prasowa w Białych Błotach/fot. Marta Kocoń

Ponad 1,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma gmina Białe Błota (powiat bydgoski) na drugi etap budowy ulicy Borowikowej w Zielonce. W czwartek wójt Dariusz Fundator odebrał promesę z rąk poseł PiS Ewy Kozaneckiej.

– Mamy za co budować i naprawdę bardzo się z tego cieszymy – mówił wójt. - To kluczowa droga doprowadzająca mieszkańców do tzw. osiedla Głodna Ameryka. Stamtąd również dowożone są dzieci do naszej szkoły w Białych Błotach, stąd też jest konieczność utwardzenia tej drogi. Jest niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców, bo to jest dojazd ponad kilometrowy do tego osiedla, ostatni jej - drugi etap - to ponad 900 metrów.



- Ulica Borowikowa z perspektywy budżetu gminy Białe Błota była dosyć trudna do realizacji, ponieważ nie jest to droga przelotowa – dodał Łukasz Wyszomirski, przewodniczący komisji gospodarki Rady Gminy Białe Błota. - Dzięki wsparciu rządowemu miała szansę być wykonana w całej długości, ponieważ pierwotnie był planowany tylko pierwszy etap.



Poseł Ewa Kozanecka podkreśliła, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców. Ulica Borowikowa to kolejna droga, która w Białych Błotach powstanie właśnie w ramach tego programu. - Tych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg było przekazanych już bardzo dużo, bo to kwota ponad 10 milionów złotych - ogromny zastrzyk finansowy, ogromne wsparcie dla gminy. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo użytkowników dróg – mówiła.



Gmina złożyła także wnioski o dofinansowanie remontów części ulicy Bydgoskiej w Zielonce i ulicy Chlebowej w Białych Błotach. Dotacja wyniesie prawie 1,5 miliona złotych.