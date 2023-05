Z Telewizją Polską był związany 18 lat. W piątek pożegnanie Marcina Tomaszewskiego

Ponad 200 kominiarzy pojawiło się w centrum Bydgoszczy. Przemaszerowali z pl. Wolności do katedry, a później - na Starym Rynku - pozowali do zdjęć. Była… Czytaj dalej »

Msza święta żałobna poprzedzona różańcem zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Marcin Tomaszewski z bydgoską telewizją był związany blisko 18 lat. Realizował programy kulturalne, publicystyczne, a także filmy oraz reportaże poświęcone historii między innymi związanym z regionem Żołnierzom Wyklętym. Na antenie Telewizji Polskiej tworzył takie programy, jak „A to historia”, „Lekcja historii” czy „Przechodzimy do historii”. Angażował się w edukację historyczną dzieci i młodzieży. Prowadził i realizował debaty polityczne. Na festiwalu ENERGACamerimage przeprowadził wywiady z wieloma znanymi autorami zdjęć, reżyserami czy aktorami. W 2018 roku Rada Programowa TVP3 Bydgoszcz wyróżniła go tytułem „Talent Roku”. Przyznano mu nagrodę za zaangażowanie i profesjonalizm oraz za pasję w tworzeniu cyklu „Lekcja historii” oraz za reportaże dla TVP Historia dotyczące Powstania Wielkopolskiego. Marcin Tomaszewski zmarł nagle 4 maja, miał 47 lat.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.