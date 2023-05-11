Вимога пояснень щодо ракети, пожежа на сміттєзвалищі, гала-концерт GrandPiK

2023-05-11, 13:30  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
З вогнем боролися кілька пожежних машин. Нові відходи ніде розміщувати на попелищі/fot. Bydgoszcz 998

З вогнем боролися кілька пожежних машин. Нові відходи ніде розміщувати на попелищі/fot. Bydgoszcz 998

Ліві депутати вимагають пояснень від військових та міністрів щодо ракети, у Бидгощі ускладнення збору сміття через пожежу на сміттєзвалищі та гала-концерт у Філармонії.

Бидгоські ліві депутати вимагають від прем’єр-міністра та міністра національної оборони пояснень щодо ракети, яку нещодавно знайшли в лісі поблизу Замостя. На прес-конференції перед Інспекцією підтримки збройних сил у Бидгощі Кшиштоф Гавковський та Ян Шопіньський запитали, чому об’єкт, який відслідковували минулого грудня, не було збито та чому армія не шукала його протягом 5 місяців.

Жителі Бидгощі змушені враховувати причини ускладнення збору сміття. Це пов'язано із вчорашньою пожежею на великогабаритному комплексі знешкодження відходів. З вогнем боролися кілька пожежних машин. Нові відходи ніде розміщувати на попелищі.

Увечері гала-концертом у Поморській Філармонії завершиться грандіозний Конкурс мистецьких радіоформ і радіомистецьких майстерень Grand PiK 2023, організований Польським радіо PiK. Призи отримають автори найкращих радіомовлень, які прибули на конкурс з усієї Польщі.

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