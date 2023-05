Bydgoszcz z nagrodą „Przyjaznego Brzegu”. Doceniono remont nabrzeża w Starym Fordonie

2023-05-11, 11:38 Redakcja/UM Bydgoszcz

Nowe nabrzeże w Starym Fordonie/fot. jw/archiwum

„Za stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej przywracającej Wisłę Staremu Fordonowi. Dzięki realizacji projektu Stary Fordon zmienia swoje oblicze zwracając się ku rzece poprzez budowę umocnionego nabrzeża umożliwiającego nie tylko cumowanie jednostek, ale także zwiększenie aktywności na wodzie oraz rewitalizację zaniedbanego terenu” – tak brzmi uzasadnienie jury, które w konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu zauważyło Bydgoszcz.

– Cieszę się, że kolejne nasze zadania są doceniane przez ekspertów – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Zwrot ku wodzie to szereg inwestycji już zrealizowanych. Nadal jednak pracujemy nad tym, by jeszcze lepiej wykorzystać potencjał, jaki daje nam położenie nad Brdą i Wisłą. Konsekwentnie modernizujemy bulwary, budujemy ścieżki pieszo-rowerowe, rewitalizujemy tereny rekreacyjne nad wodą i zleciliśmy konserwatorskie prace przy zabytkowych śluzach na Kanale Bydgoskim. Mamy szereg innych pomysłów związanych z wodną infrastrukturą. Jednak po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów musimy zdobywać na ten cel zewnętrzne środki – dodaje prezydent.



Jurorzy konkursu „Przyjaznego Brzegu” będący przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Związku Żeglarskiego, nie mieli łatwego zadania. Napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano m.in. obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych.



Wśród nagrodzonych obiektów znalazło się między innymi nowe nabrzeże w Starym Fordonie oddane do użytku w grudniu ubiegłego roku. W ocenie jury dzięki realizacji projektu Stary Fordon zmienia swoje oblicze. Umocnione nabrzeże umożliwia nie tylko cumowanie jednostek, ale także zwiększa aktywność na wodzie oraz pozytywnie wpływa na rewitalizację zaniedbanego terenu. Warto podkreślić, że miasto równocześnie prowadzi w sąsiedztwie oddanego już do użytku nabrzeża kolejny duży projekt związany z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych, przebudową ulic oraz nasadzeniami drzew i krzewów.



Więcej na temat prac w Starym Fordonie TUTAJ.



Aktualne i przygotowywane do realizacji inwestycje nad Brdą, Wisła i Kanałem Bydgoskim: