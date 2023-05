Marcin Sypniewski: Ekologiczne szaleństwo Unii Europejskiej to próba tresowania ludzi [Rozmowa Dnia]

2023-05-11, 10:47 Redakcja

Gość Rozmowy dnia, Marcin Sypniewski, polityk Konfederacji i wiceprezes partii Nowa Nadzieja, wiele uwagi poświęcił klimatowi i zabiegom, które mają go chronić, a są, w jego ocenie pozorne i ograniczające swobodę. W rozmowie nie zabrakło także odniesień do bieżących wydarzeń.

Michał Jędryka: Bardzo mi się spodobał tytuł w jednym z mediów: „Konfederacja ostrzega przed Fit For 55, a niemieckie media ostrzegają przed Konfederacją". To jest ciekawe, to jest tak, jak z Charles'em de Gaulle'm, który mówił, że byle nie przekręcili nazwiska, a czy mówią źle, czy dobrze, to już nieważne...



Marcin Sypniewski: Raz, że przestrzegamy przez przed „Fit For 55", a z drugiej strony przestrzegamy też, jak zwykle, przed Niemcami, którzy są głównym motorem, główną siłą napędową tego ekologicznego szaleństwa, które uprawia Unia Europejska. My, jako Konfederacja jesteśmy od zawsze przeciwni tym wszystkim rozwiązaniom, które mają rzekomo powstrzymać kryzys klimatyczny. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia w skali światowej, że my obniżymy temperaturę, o jakiś ułamek stopnia Celsjusza, i w zamian za to będziemy ograniczać spożycie mięsa, będziemy musieli zrezygnować z samochodów spalinowych, i przesiąść się na elektryki. Będziemy musieli wydać miliardy złotych, miliardy euro nawet na te wszystkie reformy, na dostosowanie domów, mieszkań, komunikacji publicznej, na wyrzeczenie się dotychczasowego sposobu życia. Po co te wszystkie wyrzeczenia, na co się mają zdać, jeżeli w tym samym czasie nikt Chińczyków nie zmusi do tego, żeby to oni zmienili swój styl życia - więc jest to całkowicie nierealny pomysł. Te wszystkie wyrzeczenia nic nie dadzą. Jest to próba tresowania ludzi, próba narzucenia nam tego, żebyśmy zrezygnowali ze swoich przyjemności, ze swojego stylu życia i żyli tak, jak chcą jacyś nawiedzeni biurokraci z Brukseli. My mówimy temu stanowczo „nie". Nie chcemy rezygnować z węgla, nie chcemy zrezygnować z grilla, nie chcemy rezygnować ze swobody poruszania się samochodami na benzynę, na gaz. Chcemy żyć, jak do tej pory. Polacy przecież tak naprawdę dopiero od ponad trzydziestu lat mają możliwość bogacenia się. Wyszliśmy ze strasznego systemu i dopiero teraz doganiamy te kraje zachodnie. I ktoś nam teraz mówi, że my mamy zrezygnować z tego wszystkiego, i cofnąć się znowu o kilkadziesiąt lat i żyć na znacznie gorszym poziomie: nie jeździć na wakacje, nie jeść mięsa, nie jeździć samochodem. No jest to jakiś szaleństwo. Jest to obłęd, i nie powinniśmy się na to zgadzać.



Ja trochę przekornie zapytam, bo nie wiem, czy sondaże można traktować poważnie, ale w jednym z sondaży okazało się, że na Konfederację chce głosować do 30 procent ludzi młodych, a ludzie młodzi często promują ochronę środowiska, idą za tą modą na wszystko, co jest „zielone", wybierają jazdę rowerami, i tak dalej. To może jeszcze więcej byście zyskali, gdybyście w tę stronę poszli?



Ależ prawica zawsze jest lepsza, zawsze bardziej służy ochronie środowiska, niż jakieś dialogi lewicowe. Proszę spojrzeć, co się w związku sowieckim, czy w innych krajach komunistycznych stało z przyrodą, przecież tam jest zniszczone środowisko. Mamy też przykłady miast, które za fundusze unijne zafundowały sobie „betonozę", czyli zmieniły place miejskie w jakiejś betonowe, pokraczne twory. To na pewno nie służy poprawie klimatu, natomiast my sprzeciwiamy się szaleństwu. My jesteśmy za tym, żeby rzeczywiście to środowisko chronić, żeby zachowana została równowaga. Nie jesteśmy jednak za tym, żeby ludziom ograniczać życie i korzystanie z nowinek technicznych. Po to ludzkość się rozwija, żeby żyć coraz lepiej, i coraz przyjemniej, żeby pracować coraz wydajniej. Jeżeli naprawdę ktoś sądzi, że zakazując wszystkim samochodów, nakazując życie, tak, jak ileś tam lat temu, bez podróży samolotem, bez poruszania się samochodem, z ograniczeniem spożycia mięsa, z zakazem korzystania z węgla, więc jeżeli ktoś myśli, że to będzie dla ludzi przyjemne i wygodne, to jest w błędzie (...).



