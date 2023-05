Kenijscy biegacze zbojkotowali tegoroczny „Bieg Kujawiaka”. Zmieniły się zasady

Samorządowcy z ruchu „Tak Dla Polski” zachęcają mieszkańców naszego regionu, by 4 czerwca pojechali na marsz do Warszawy. - Pójdźmy razem w obronie… Czytaj dalej »

Prezes Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Vectra, który współorganizuje bieg, Marek Wódecki, poinformował, że do udziału zaprasza wszystkich, ale w tym roku nagród pieniężnych nie będzie. Pozostaną jedynie puchary i medale. Zmiana w regulaminie spowodowała, że zawodowcy, głównie trenujący w Polsce Kenijczycy, zbojkotowali tegoroczną edycję biegu: – Te „lotne brygady” śledzą bardzo intensywnie, w jakiej wysokości są nagrody finansowe. U nas będą tym razem nagrody rzeczowe. Nagród finansowych nie przewidujemy i między innymi dlatego na liście uczestników nie mamy tych ludzi, o których mówimy. Są sami reprezentanci mniejszych, większych miast w Polsce, oczywiście większość jest z Włocławka, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mamy zawodników zagranicznych i trochę z tego się cieszymy – mówił Marek Wódecki. Przypomnijmy, w tym roku jubileuszowa, 40. edycja Biegu Kujawiaka. Tradycyjnie będzie to 10 kilometrów krosu przez las otaczający stadion na włocławskim Zazamczu. Więcej TUTAJ .

