Lokalni samorządowcy zapraszają na marsz do Warszawy. „Chcemy przywrócić ład” [zdjęcia, wideo]

2023-05-10, 21:32 Tatiana Adonis/Redakcja

Samorządowcy z regionu zachęcali mieszkańców na przyjazd do Warszawy 4 czerwca i uczestnictwo w marszu/fot: Tatiana Adonis Samorządowcy z regionu zachęcali mieszkańców na przyjazd do Warszawy 4 czerwca i uczestnictwo w marszu/fot: Tatiana Adonis

Samorządowcy z ruchu „Tak Dla Polski” zachęcają mieszkańców naszego regionu, by 4 czerwca pojechali na marsz do Warszawy. – Pójdźmy razem w obronie wolności i samorządności – mówili w Bydgoszczy prezydent miasta Rafał Bruski, burmistrz Pruszcza Dariusz Wądołowski i wójt Osielska Wojciech Sypniewski.

– Data 4 czerwca oznaczała dla Polaków nowe otwarcie, skończyła się dominacja partii i rozpoczęło się obywatelskie tworzenie nowego ładu. Niestety dzisiaj jest powrót do sytuacji, kiedy to komitet centralny i urzędy wojewódzkie decydują o tym, które miasto i gmina dostanie pieniądze, na jaką inwestycję lub nie otrzyma środków. Tak być nie powinno, stąd jesteśmy tu po to, aby 4 czerwca powalczyć, żebyśmy przywrócili ten ład, który przyszedł do nas w 1989 roku – podkreślał Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



W podobnym tonie wypowiedział się Dariusz Wądołowski, burmistrz Pruszcza. – Musimy zmienić sposób finansowania samorządów i przywrócić to, żeby pracowały dla swoich mieszkańców.



– Wróćmy do tego, od czego zaczynaliśmy 4 czerwca. Spotkajmy się w Warszawie i pokażmy, że chcemy, aby ten samorząd funkcjonował zgodnie z normalnymi zasadami – dodał wójt Osielska, Wojciech Sypniewski.



Więcej w materiale Tatiany Adonis.



O organizacji marszu w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku poinformował w połowie kwietnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. – Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską – napisał wówczas w mediach społecznościowych.