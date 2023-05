Podejście do matury nie tylko w szkolnych murach. Egzamin osadzonych kobiet w grudziądzkim więzieniu

2023-05-10, 19:50 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Osadzone kobiety w grudziądzkim więzieniu zdecydowało się na podejście do matury/fot: ZK nr 1 Grudziądz

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, gdzie, podobnie, jak w szkołach na wolności, trwają...matury! Czternaście osadzonych kobiet ukończyło w tym roku – w warunkach więziennych – liceum, a pięć z nich zdecydowało się podejść do egzaminu dojrzałości.

– Osadzone zdały już pierwsze egzaminy pisemne: matematykę, język polski i angielski. Dzisiaj dwie osoby zdawały egzamin maturalny z WOS-u. W najbliższych dniach podejdą również do egzaminu z geografii. Jeżeli chodzi o wiek osadzonych, które przystąpiły do egzaminu maturalnego, to od 30 do 45 lat. Odbywają kary pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze oraz za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu – mówiła kapitan Elżbieta Kamińska, rzecznik prasowy placówki w Grudziądzu.



– Byliśmy dobrze przygotowane przez nauczycieli. Mieliśmy bardzo dużo matur próbnych przed tą właściwą. Wydaje mi się, że ta była dużo łatwiejsza, niż dostawaliśmy próbne arkusze. Uznałam, że skoro dotarłam tak daleko, zdałam na stopniach bardzo dobrych, to jest szansa, że zdam maturę. Ważne dla mnie było, żeby nie zmarnować tego czasu spędzonego za murami. Ukończenie szkoły to dla mnie ogromny sukces i mam nadzieję, że pomoże mi to w przyszłym życiu – stwierdziła jedna z maturzystek, odbywająca karę w Grudziądzu.



Warto wiedzieć, że właśnie w placówce penitencjarnej w Grudziądzu funkcjonuje jedyna w kraju szkoła dla kobiet osadzonych.