Szef klubu Lewicy: wzywamy szefa MON do złożenia pilnej informacji o zdarzeniu w Zamościu koło Bydgoszczy

2023-05-10, 17:31 Polska Agencja Prasowa/Marta Kocoń

Posłowie Lewicy z okręgu bydgoskiego, Jan Szopiński i Krzysztof Gawkowski, przed Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy/fot. Lewica Bydgoszcz, PAP

– Dlaczego tej rakiety nie szukaliśmy od grudnia, dlaczego po przekroczeniu granic Polski nie została zestrzelona? – pytali podczas konferencji prasowej bydgoscy posłowie Lewicy. Przed Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych domagali się wyjaśnień w sprawie obiektu znalezionego koło Zamościa (powiat nakielski).

– Niewyjaśnione są ciągle okoliczności spadnięcia rakiety, która dotarła w okolice Bydgoszczy, a to znaczy, że przeleciała kilkaset kilometrów nad Polską, a polskie służby przez ponad pięć miesięcy nie miały świadomości, że ta rakieta tutaj wylądowała – powiedział szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.





Zaznaczył, że w środę rano był na miejscu zdarzenia, rozmawiał ze starostą nakielskim i zarazem szefem zarządzania kryzysowego w powiecie, na terenie którego spadła rakieta. Dodał, że władze powiatu nie wiedzą nic o tym, co wydarzyło się, bo armia i służby państwowe objęły wszystko tajemnicą i nie chcą ujawniać żadnych danych.





Rakieta tego typu mogła przenieść ładunek jądrowy

– Sprawa dzisiaj o poranku zrobiła się jeszcze bardziej poważna, dlatego, że już wiemy, że niestety to rosyjska rakieta uderzyła w Ziemię Bydgoską, a wcześniej przeleciała kilkaset kilometrów. Rosyjska rakieta równie dobrze mogła uderzyć w centrum Bydgoszczy, w Nakło, blok cywilny, zakład wojskowy. Każda z tych rakiet może zabić kilkaset osób. To się wydarzyło, a pan Morawiecki i pan minister Błaszczak nabierają wody w usta i mówią: nic się nie stało, nic nie wiemy, prokuratura prowadzi śledztwo – mówił szef klubu Lewicy.





Gawkowski dodał, że to wstyd i hańba, że po pięciu miesiącach nie można określić trajektorii lotu rakiety i skąd ona przyleciała, a ten typ rakiety może przenosić ładunek konwencjonalny i ładunek jądrowy.





– Wzywamy ministra obrony do złożenia pilnej informacji na temat tego, co stało się w Zamościu koło Bydgoszczy. Oczekujemy odpowiedzi na już, tu nie ma czasu i nie ma możliwości czekania i zwlekania. Minister Błaszczak obiecywał w grudniu tamtego roku, że polskie niebo jest bezpieczne, nad polskim niebem mysz się nie przeciśnie. I oto przedostała się rakieta, która ma sześć metrów i może przenieść tonę trotylu. Panie ministrze to wstyd, że pan nie wychodzi i nie informuje społeczeństwa, co się wydarzyło – powiedział Gawkowski.





Bydgoszcz ważna na militarnej mapie

Poseł Szopiński podkreślił, że Bydgoszczy jest ważnym ośrodkiem militarnym. Znajduje się tu – jak mówił – pięć dowództw NATO-wskich, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych, w bydgoskich zakładach produkuje się trotyl, bomby i miny, remontowane są samoloty F-16.





Nieoficjalnie: to rosyjska rakieta

W środę (10 maja) radio RMF FM podało, powołując się na nieoficjalne informacje, że ze wstępnych ustaleń Instytutu Technicznego Wojsk Lądowych wynika, iż w Zamościu koło Bydgoszczy znaleziono pocisk manewrujący Ch-55; zaznaczono, że pocisk prawdopodobnie przyleciał zza wschodniej granicy Polski, a polska armia nie ma takiego uzbrojenia na wyposażeniu ani w magazynach.





27 kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Podkreślono, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest to postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego, które znaleziono w lesie k. Bydgoszczy.





Premier: o incydencie dowiedziałem się pod koniec kwietnia

Premier Mateusz Morawiecki również 28 kwietnia poinformował, że polecił ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi osobisty nadzór nad przebiegiem dochodzenia, przebiegiem wszystkich prac, które wiążą się z ostatecznym wyjaśnieniem ws. obiektu znalezionego pod Bydgoszczą. – Istnieją przesłanki, jak powiedział pan generał [Piotrowski], aby połączyć to znalezisko z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku, a co do której również byliśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami – podkreślił premier. Jak dodał „w trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze własne zostały poderwane, aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.





2 maja w Wilnie premier, pytany o tę sprawę powiedział, że czeka na ostateczne wyniki badań, które łączą wydarzenia z grudnia ub. roku z ostatnimi znaleziskami pod Bydgoszczą.







Szef rządu zapytany w środę, kiedy dowiedział się o incydencie pod Bydgoszczą oraz o to „dlaczego śledztwo zostało wszczęte tak późno” powiedział, że dowiedział się „o tym incydencie wtedy, kiedy poinformował o tym”. – To było pod koniec kwietnia, kilka dni przed końcem kwietnia, w środku tygodnia – dodał. Morawiecki powiedział, że obecnie – według jego wiedzy – biegli dokonują pełnych analiz zarówno miejsca, jak i przedmiotu zdarzenia. – Prokuratura prowadzi śledztwo i myślę, że minister obrony narodowej, pan premier Błaszczak niebawem przedstawi raport w tej sprawie – powiedział premier.



O obiekcie znalezionym pod Bydgoszczą słuchaj także w „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK z posłem Bartoszem Kownackim, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Całej rozmowy można wysłuchać

