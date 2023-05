43-letni bydgoszczanin znów trafi do więzienia za liczne kradzieże

2023-05-10, 18:51 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Policjanci z bydgoskiego Fordonu zatrzymali 43-letniego mężczyznę, podejrzanego o liczne kradzieże

Znany fordońskim policjantom recydywista ponownie trafił za kraty. Udowodniono mu kilka włamań i kradzieży. Bydgoszczanin musi liczyć się z kolejnymi konsekwencjami swojego zachowania. 43-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze z Fordonu pracowali nad sprawami dotyczącymi włamań do pomieszczeń gospodarczych i garaży. Z ich ustaleń wynikało, że za to może odpowiadać 43-letni bydgoszczanin, który jest znany policjantom z wcześniejszych tego typu czynów. Materiał dowodowy utwierdził policjantów w ich przekonaniu. Zatrzymali podejrzanego we czwartek. Wtedy okazało się, że mieszkaniec tej dzielnicy ma związek z innymi przestępstwami, mundurowi zauważyli przy nim skradzioną kartę bankomatową pochodzącą z kradzieży portfela.



Łącznie policjanci udowodnili mu dokonanie pięciu przestępstw, których 43-latek dopuścił się w recydywie. Doszło do nich w marcu i kwietniu. Rozpoczęło się od włamania na terenie ogródków działkowych. Mężczyzna po wybiciu szyby w oknie wszedł do domku letniskowego i ukradł klucz od pomieszczenia gospodarczego, z którego następnie ukradł elektronarzędzia (wiertarkę, szlifierkę kątową, piłę szablastą piłę łańcuchową i inne drobne narzędzia).



Kilka dni później swoje kroki skierował do pomieszczenia, z którego ukradł myjkę, elektryczną, kosiarkę elektryczną i nagrzewnicę gazową.



Mieszkaniec Bydgoszczy dokonał również kradzieży portfela z gotówką, kartami płatniczymi, dokumentami. Następnego dnia sprawca, po pokonaniu elektronicznego zabezpieczenia rachunku bankowego, przy pomocy skradzionej karty włamał się na konto pokrzywdzonej i dokonał kilku płatności w placówkach handlowych. Natomiast w połowie kwietnia włamał się do garażu, gdzie jego łupem padły dwa rowery oraz silnik samochodowy.



43-latek swym działaniem naraził pokrzywdzonych na łączne straty w kwocie ponad 6600 złotych.



Po przedstawieniu zarzutów bydgoszczanin trafił do prokuratora, który poparł wniosek policjantów i skierował go do sądu. Ten, po analizie zgromadzonego materiału, aresztował mężczyznę na trzy miesiące.