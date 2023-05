Ponad 14,5 kg narkotyków znaleźli w samochodzie, garażu i mieszkaniu 22-latka [zdjęcia]

2023-05-10, 13:42 Redakcja

Narkotyki o wartości czarnorynkowej ponad 700 tys. zł zabezpieczyli policjanci z Bydgoszczy. 22-latek, u którego je znaleziono trafił do aresztu.

- Zaczęło się od ustaleń policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, z których wynikało, że 22-letni bydgoszczanin ma posiadać znaczną ilość środków odurzających – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - W miniony piątek mundurowi pojechali na Wyżyny, gdzie zauważyli podejrzewanego mężczyznę wyjeżdżającego samochodem z kompleksu garaży. Tam go zatrzymali. W jego aucie ujawnili ponad 120 gramów suszu roślinnego oraz kilkanaście tysięcy złotych.



Potem policjanci sprawdzili garaż użytkowany przez młodego mężczyznę, a tam w kartonach ujawnili foliowe opakowania z suszem roślinnym. - Zabezpieczyli ponad 14 kilogramów marihuany (co potwierdziły wstępne testy), a także kilkanaście gramów zbrylonej i sproszkowanej substancji oraz przedmioty służące do prowadzenia tego nielegalnego procederu, między innymi zgrzewarkę, wagę elektroniczną i telefon komórkowy – informuje policjantka. - Ponadto podczas przeszukania miejsca zamieszkania 22-latka mundurowi ujawnili gotówkę w kwocie ponad 115 tysięcy złotych.



Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 14,5 kilograma marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 700 tys. zł. - Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy – informuje kom. Kowalska.