2023-05-10, 12:29 Redakcja

Торунь хоче приєднатися до «Міст, дружніх до дітей» / фото torun.pl

У Музичній Академії у Бидгощі відбудеться концерт пам'яті жертв війни в Україні, вокзал у Ґрудзьондзу отримає капітальний ремонт, а Торунь стане "приязним для дітей".

Твори бидгоських композиторів, що присвячені українським військовим, біженцям та жертвам війни, звучатимуть у неділю 14 травня в концертній залі Музичної Академії у Бидгощі. Інавгураційний концерт фестивалю Нова Музика розпочнеться о 18:00 за вул Gdańska 20. Вхід вільний.



На залізничній станції Grudziąndz відбудеться капітальний ремонт. Польська державна залізниця оголосила тендер на реконструкцію об’єкта. Вартість цього проєкту становить більше 60 мільйонів злотих. Понад рік тому станцію занесли до реєстру пам'яток. У 2019 році збір підписів серед мешканців Ґрудзьондзу на підтримку ідеї реконструкції вокзалу ініціювала міністр Анна Гембіцька.



Торунь хоче долучитися до списку «Міст, дружніх до дітей». Угоду про це підписали мер міста та директор UNICEF. Цим титулом хизується понад дві тисячі міст у десятках країн світу. Першим і поки що єдиним містом у Польщі, яке отримало це звання, є Гдиня.