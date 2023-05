Od najmłodszych lat z sercem na dłoni. Nagrody dla uczniów - wolontariuszy z Torunia

2023-05-09, 20:12 Monika Kaczyńska/Redakcja

Na zdjęciu prezydent Torunia Michał Zaleski oraz wszyscy laureaci miejskiego finału konkursu „Ośmiu Wspaniałych"/fot. torun.pl

Odwiedzają domy dziecka, pomagają osobom starszym, organizują zbiórki i akcje charytatywne. W Toruniu nagrodzono laureatów konkursu „Ośmiu Wspaniałych". To młodzi ludzie, którzy poprzez swoją działalność mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników.

– Jesteśmy ze Szkoły Podstawowej nr 7, ze Szkolnego Klubu Wolontariatu – mówią Amelia Binkowska i Hanna Maczassek. – Robimy zbiórki do schroniska. Bardzo często ludzie proszą nas o pomoc i wtedy też organizujemy zbiórki, robimy plakaty, angażujemy całą społeczność szkoły. My naprawdę co tydzień się spotykamy i zawsze coś się dzieje: a to idziemy na cmentarz, a to jakieś plakaty robimy.



Lena Polesiak uczy się w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu. – Główną rzeczą, którą robię, to jest wyprowadzanie psów ze schroniska i ogólnie pomoc w schronisku. Chodzę także do starszej pani, która choruje i jest bardzo samotna.



Natalia Kwiatkowska z X Liceum Ogólnokształcącego przyznaje, że wolontariat daje jej szczęście i poczucie spełnienie. – Bardzo dużo mnie uczy, bardzo dużo wartości życiowych mogę czerpać od tych wszystkich ludzi, których poznałam i przez co przeszłam tak naprawdę z tymi ludźmi – mówi uczennica.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.





W tym roku nagrodzono:





- w kategorii Ósemka Junior (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych) - Wspaniałą Torunia 2023 roku została:





Lena Polesiak ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu, którą zgłosiła Pani Jolanta Kosiorek, nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 8.





Lena Polesiak jest uczennicą VIII klasy SP 8 w Toruniu. Chociaż ma dopiero 14 lat swoją działalność charytatywną i wolontariacką realizuje od długiego czasu na wielu płaszczyznach. Wrażliwości na drugiego człowieka nauczyła ją babcia, która angażowała Lenę do pomocy w przygotowaniu i dostarczaniu obiadów do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Lena z własnej inicjatywy zajmowała się schroniskowymi psami: bawiła się z nimi, wychodziła na spacery, a ze swojego kieszonkowego kupowała im karmę i smakołyki, którymi obdarowywała co tydzień dwa psiaki.

Systematycznie każdego roku przekazywała swoje zabawki i wraz z rodzicami zawoziła dzieciom z Domów Dziecka w Toruniu. W szkole włączała się w różne akcje szkolne: zbierała karmę dla zwierząt, angażowała się w Górę Grosza, prowadziła działania proekologiczne (zbierała makulaturę, nakrętki, elektrośmieci) oraz wspierające potrzebujących (zbiórki artykułów żywnościowych czy odzieży). Aby zwiększyć efektywność akcji angażowała rodzinę i sąsiadów z bloku. Przygotowane przez siebie kartony z informacją o aktualnie zbieranych artykułach ustawiała na klatce schodowej, zachęcając do wrzucania. W siódmej klasie wstąpiła do Szkolnego Koła Wolontariatu i wzięła na siebie wiele obowiązków, angażując się w różne projekty charytatywne, m.in. Szlachetna Paczka, pomoc dla mieszkańców Łucka w Ukrainie. Dużo zadowolenia dają jej cotygodniowe wizyty u Pani Janiny – podopiecznej PCK, u której wykonuje prace porządkowe, robi zakupy i umila czas rozmowami. Dużą kreatywnością wykazała się podczas akcji „Dziel się uśmiechem”, prowadząc zajęcia z profilaktyki jamy ustnej dla dzieci z klas 1-3. Biorąc udział w projekcie Toruński Urząd dla Młodzieży dostała zadanie – przerejestrowanie dziecka z Niemiec, z którego wywiązała się bez zarzutu. Pomimo tych wszystkich zadań Lena jest dobrą i pilną uczennicą, nie zaniedbuje też pomocy babci i mamie, wypełniając obowiązki domowe. Ostatnio odkryła w sobie talent taneczny i wystąpiła wraz ze szkolną grupą na uroczystej Gali Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Postać Świętego Mikołaja".





- w kategorii Ósemeczka – Grupa (uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych) – Wspaniałą Grupą Torunia został Szkolny Klub Wolontariatu, który zgłosiła opiekunka tego klubu Patrycja Wieczorek.





Szkolny Klub Wolontariatu powstał w 2018 roku i skupia w swoich szeregach uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu. W skład klubu wchodzą:

Olga Brozdowska

Weronika Kaniewska

Nadia Zabłocka

Aliya Al Wattar

Amelia Binkowska

Oliwia Filocha

Daria Trzosowska

Hanna Maczassek

Marta Pokwicka