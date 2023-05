Czy od nowego roku bydgoszczanie zapłacą więcej za odbiór śmieci? 30 maja otwarcie ofert

2023-05-09, 18:16 Robert Erdmann/Redakcja

Za notoryczny brak segregacji odpadów w Bydgoszczy będą przyznawane czerwone kartki, co wiąże się z podwyżka opłat za wywóz odpadów. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Ratusz ogłosił właśnie przetarg na wywóz odpadów na lata 2024 - 2027. Zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel podkreślił, że obecnie cena za odbiór śmieci w Bydgoszczy jest najniższa spośród wszystkich samorządów zrzeszonych w Metropoli Miast Polskich. Miasto wprowadziło do przetargu pewien mechanizm, który ma skłaniać oferentów do składania ofert opartych na obecnych kosztach, a nie spodziewanych...

– Dopuszczamy taką możliwość, że będziemy zmieniali kwoty kontraktów w trakcie realizacji umowy, ale tylko wtedy, jeżeli te zjawiska rzeczywiście wystąpią, a nie dlatego, że wykonawcy uznali, że być może wystąpią, więc już je uwzględniają w ofertach – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



Czy zatem będzie drożej i o ile? To pokaże przetarg.



Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy Klaudia Subutkiewicz poinformowała z kolei, jakie zmiany wprowadzone zostaną od nowego roku.



– Wszystkie pojemniki będzie stawiała wyłącznie spółka ProNatura. Wprowadziliśmy zmiany dotyczące big - bagów. Od 1 stycznia przyszłego roku big - bagi będą dostarczane wyłącznie za opłatą w firmach wywozowych, natomiast zwiększyliśmy limit odpadów, które mogą być przyjmowane w PSZOK - u. Od przyszłego roku będzie to 2,5 metra sześciennego.



Zmiana dotyczy także częstotliwości mycia pojemników i oznaczenia na śmieciarkach.



– Dla mieszkańców te oznaczenia będą bardziej przejrzyste – podkreśla Subutkiewicz. – Każda śmieciarka z boku będzie miała tabliczkę we właściwym kolorze, z informacją, jaką frakcję dany pojazd odbiera. I jeszcze coś, o czym już mówimy od jakiegoś czasu: kartki wskazujące na nieprawidłowości. Od przyszłego roku będą to jednolite kartki w trzech kolorach. Kartki żółte będą pierwszym pouczeniem wskazującym, że coś jest nie tak. Kartka czerwona to jest kartka przyklejana na pojemnik, w którym do wykorzystania nie nadaje się już nic z powodu błędnej segregacji. To grozi w przyszłości podwyższoną opłatą.



Klaudia Subutkiewicz przypomina, że karą za nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów jest wzrost opłaty za ich wywóz. W tej chwili za wywóz śmieci wynosi płaci się 21 zł od osoby. Kiedy na pojemniku pojawi się czerwona kartka może zostać wszczęte postępowanie administracyjne. Wtedy na każdą osobę w danej nieruchomości, która użytkuje ten pojemnik nałożona może zostać właśnie trzykrotność podstawowej opłaty.



Więcej w relacji Roberta Erdmanna.