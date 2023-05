Z takim bagażem może być problem na granicy! Bydgoscy seniorzy już to wiedzą [zdjęcia]

2023-05-09, 17:39 Agata Raczek/Redakcja

Podróże zagraniczne i związane z nimi przepisy i zasady bezpieczeństwa omawiali na spotkaniu z seniorami przedstawiciele bydgoskich służb. Padła m.in. odpowiedź na pytanie, jakich pamiątek, czy produktów nie można przewozić przez granicę.

– Edukujemy seniorów, przypominamy, jakie rzeczy mogą przewozić przez granicę, a jakich nie wolno do Polski wwozić. Aktualnie mówię o tzw. CITES - ach, czyli obostrzeniach, które chronią faunę i florę – mówi młodszy rewident Wiktoria Borucka z Portu Lotniczego Bydgoszcz.



– Wspominamy także o normach m.in. o normach dla wyrobów akcyzowych, czyli dla przewozu gotówki, złota, platyny dewizowej, jak i prezentów które turyści przywożą rodzinie, gdzie mamy określoną wartość tych prezentów, które możemy wwieźć bez zgłoszenia celnego – mówi młodszy rewident Adam Artymiuk z Portu Lotniczego w Bydgoszczy. – Trzeba pamiętać, że przy przewozie prezentów, czy upominków musimy zadbać, by ich wartość nie przekroczyła równowartości 430 euro. Jeżeli przewozimy wyroby akcyzowe to pamiętajmy, że dla alkoholu do 22 procent są inne normy, niż dla trunków o mocy powyżej 22 procent. W tym drugim przypadku dopuszcza się przywiezienie jedynie do jednego litra alkoholu. Nie możemy także przywieźć żadnych wyrobów mięsnych ani pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, także do Unii nie może nic takiego wywieźć (...).



Spotkanie odbyło się w KPCK w Bydgoszczy.



