Do strugi Kicz w powiecie tucholskim dostały się nieoczyszczone ścieki. Są wyniki badań wody

2023-05-09, 15:50 Marcin Doliński/Redakcja

– Przyczyną zrzutu ścieków, który miał miejsce 24 kwietnia, było obumarcie w dużej części osadu czynnego na oczyszczalni – mówiła pod koniec kwietnia Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska/fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

– Zanieczyszczenie było spowodowane spływem ścieków zanieczyszczonych osadem z oczyszczalni w Tucholi – mówi Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jak tłumaczy oczyszczalnia aktualnie wraca do pełnej sprawności/

Do zanieczyszczenia strugi Kicz, która wpada do Brdy, doszło pod koniec kwietnia. – Badania próbek wody wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddział w Bydgoszczy wykazały, że we wszystkich badanych próbach występuje obecność zawiesiny organicznej, w tym świeże kłaczki osadu czynnego. Potwierdza to, że zanieczyszczenie było spowodowane spływem ścieków zanieczyszczonych osadem z oczyszczalni w Tucholi – tłumaczy naczelnik Witkowska. – W tej chwili oczyszczalnia nadal prowadzi proces mający przywrócić pełną sprawność technologiczną.



Inspektorat nadzoruje ten proces, prowadzi kontrole. – Widać już polepszenie na obiektach oczyszczalni, ten osad się wpracowuje, liczymy, że oczyszczalnia niedługo dojdzie do pełnej sprawności – dodaje naczelnik Witkowska.



Prawdopodobną przyczyną zrzutu ścieków do strugi Kicz była awaria technologiczna oczyszczalni.