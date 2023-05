Reprezentowali różne kraje Europy. Ulicami Włocławka przeszła Parada Schumana [zdjęcia]

Dzień Europy upamiętnia rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Roberta Schumana, francuski ministra spraw zagranicznych. 9 maja 1950 przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. – Parada Schumanna ma na celu podkreślenie miejsca Polski w Europie. Ponad 20 włocławskich szkół bierze w niej udział – tłumaczy Jakub Lewandowski, doradca prezydenta Włocławka. – Kwestie idei, wartości, otwartości – to nie jest dane raz na zawsze, my musimy od najmłodszych lat pielęgnować te wartości europejskie w sercach młodych Polaków – mówi Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta Włocławek. We włocławskiej paradzie Schumana szły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i średnich, nauczyciele i władze miasta. Więcej w relacji Agnieszki Marszał.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.