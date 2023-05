Odpowiedzą za zabicie kormoranów na Jeziorze Tonowskim. Dwaj mężczyźni z zarzutami [wideo]

Przypomnijmy: pod koniec kwietnia na wyspie na Jeziorze Tonowskim ornitolodzy odkryli zniszczoną kolonię kormoranów. Zniszczono ponad 100 gniazd, zabijając około 300 piskląt i uszkadzając kilkadziesiąt jaj. – Praca żnińskich policjantów oraz zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwoliły na wytypowanie osób, które mogły mieć związek z tym przestępstwem – mówi mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk, p.o. oficera prasowego KPP w Żninie. Kryminalni zatrzymali 53- i 54-latka, mieszkańców powiatu żnińskiego. – Policjanci przesłuchali zatrzymanych, natomiast nie będziemy informować, jak się tłumaczyli z tego czynu – odpowiada policjantka na nasze pytanie. – Podejrzewani wiedzieli, że ich zatrzymanie jest nieuniknione – podkreśla. 53- i 54-latek usłyszeli zarzut naruszenia przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, dotyczących uśmiercenia zwierząt. – Zatrzymani zostaną doprowadzeni do żnińskiej prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Uśmiercenie zwierzęcia wbrew przepisom Ustawy o ochronie zwierząt zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności – przekazuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk.

