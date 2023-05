Winyl George’a Harrisona i saksofon za 30 tysięcy złotych odzyskane! Złodziej trafił do aresztu

2023-05-09, 11:11 Informacja prasowa KPP w Mogilnie/Redakcja

Właściciel instrumentu wrócił do domu, nie wiedząc, że został okradziony. Dowiedział się o tym dopiero od policjantów/fot. ilustracyjna, Pixabay

33-letni obcokrajowiec oferował w Strzelnie na sprzedaż saksofon o wartości 30 tysięcy złotych. Problem w tym, że instrument był kradziony. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Do zdarzenia doszło w czwartek (4 maja) około godziny 13:00. Dzielnicowi ze Strzelna w trakcie służby otrzymali zgłoszenie, że jakiś mężczyzna oferuje na sprzedaż saksofon. Sprawdzając to, na jednej z ulic w centrum miasta napotkali 33-letniego obcokrajowca. Ustalili, że ukradł on płytę winylową George’a Harrisona i warty 30 tysięcy złotych saksofon z bagażnika pojazdu marki BMW, gdy ten był zaparkowany na ul. Gimnazjalnej. Bagażnik nie był zabezpieczony zamkiem centralnym. Właściciel instrumentu wrócił samochodem do domu, nie wiedząc, że został okradziony. Dowiedział się o tym dopiero od policjantów.



Sprawca kradzieży został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Z uwagi na to, że jest obywatelem innego państwa, mundurowi zwrócili się do sądu o rozpatrzenie jego sprawy w trybie przyspieszonym.