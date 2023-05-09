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6 років після негоди, 78 річниця завершення Другої світової війни та кошти для ПС

2023-05-09, 12:41  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
У Торуні в урочистостях біля пам’ятника Жертвам нацизму, окрім ветеранів та представників міської влади, взяли участь нащадки в’язнів Шталагу ХХ-А/fot: Monika Kaczyńska

У Торуні в урочистостях біля пам’ятника Жертвам нацизму, окрім ветеранів та представників міської влади, взяли участь нащадки в’язнів Шталагу ХХ-А/fot: Monika Kaczyńska

Останній етап ліквідації наслідків негоди шестирічної давності, данина
пам'яті з нагоди завершення Другої світової війни, фінансування для
пожежної служби.

Такої катастрофи Куявсько-Поморський край ще не переживав. Минуло 6 років з
моменту негоди, яка спіткала область. Кількість повалених дерев становить понад 6 мільйонів кубометрів деревини. Ураган зруйнував 10 500 будівель, постраждало 5 500 сімей. Довелося відновити 250 км доріг. - Сьогодні ця територія відбудована, останній етап - це реконструкція лісів, яка закінчується цього року - сказав у понеділок у Вимисловському лісництві біля Тухолі куявсько-поморський воєвода Микола Богданович.

У понеділок по всій країні пройшли урочистості з нагоди 78-ї річниці закінчення Другої світової війни. У Торуні в урочистостях біля пам’ятника Жертвам нацизму, окрім ветеранів та представників міської влади, взяли участь нащадки в’язнів Шталагу ХХ-А. Дженніфер Ґоррі приїхала з Австралії, щоб більше дізнатися про свого батька, який утік із табору і до 1945 року воював проти німецьких окупантів.

Чергові підрозділи Добровільної пожежної бригади отримали фінансування з Воєводського фонду охорони навколишнього середовища та водного господарства. Загалом 92 пожежні служби в області отримають понад 1 млн 900 тис. злотих.

Pavlo Podkopaiev

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