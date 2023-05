CBŚP przejęło w regionie ponad 2,5 tony narkotyków. Laboratorium zlikwidowane [wideo]

2023-05-09, 08:37 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Akcja została przeprowadzona w trzech województwach: wielkopolskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim/fot. CBŚP

Policjanci CBŚP zlikwidowali dwa laboratoria narkotyków syntetycznych, w tym jedno w naszym województwie, w powiecie świeckim. Przejęli łącznie 4,8 tony narkotyków wartych około 193 mln złotych.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przypomniała, że pierwszy cios w grupę policjanci z łódzkiego CBŚP przeprowadzili w woj. wielkopolskim, gdzie zatrzymali 3 osoby i zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. Zabezpieczyli sprzęt służący do produkcji narkotyku oraz ponad tonę częściowo skrystalizowanego klefedronu (4CMC) – podała policjantka.



– Kolejne działania w sprawie policjanci przeprowadzili na jednej z posesji w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim, gdzie zatrzymali 3 osoby. Tam funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych w postaci 4CMC, zabezpieczając przy tym ponad 2,2 tony finalnego produktu procesu chemicznego. Z opinii sporządzonej przez biegłych wynika, że zabezpieczona substancja to klefedron, którego szacunkowa wartość wynosi około 89 mln zł – przekazała.



Narkotyki trafiały do kilku województw

Ostatnią akcję wymierzoną w grupę policjanci przeprowadzili w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. – Tam, na jednej z posesji funkcjonariusze zlikwidowali kolejne laboratorium narkotyków syntetycznych. Tym razem zabezpieczyli m.in. blisko 2,6 tony częściowo skrystalizowanej substancji – wyjaśniła. – Wstępne badania ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wykazały, że zabezpieczona tam substancja to 3CMC tzw. klofedron, którego szacunkowa wartość wynosi około 104 mln złotych. Podczas akcji zabezpieczono także prekursory i odczynniki chemiczne niezbędne do wytwarzania narkotyku – podkreśliła.



– Na terenie powiatu świeckiego policjanci CBŚP zlikwidowali magazyn narkotyków, w którym członkowie grupy przechowywali przygotowane do sprzedaży narkotyki, zabezpieczając m.in. marihuanę, klefedron, mefedron, amfetaminę, kokainę oraz tabletki MDMA. Z zebranych w śledztwie dowodów wynika, że narkotyki produkowane w zlikwidowanych laboratoriach trafiały do kilku województw na terenie kraju – dodała rzeczniczka CBŚP.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. – Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



13 podejrzanych, będą kolejne zatrzymania?

– Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą surową karę prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto w Poznaniu w pełni podzielił stanowisko prokuratora i wobec wszystkich podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – zaznaczyła PK.



Prokuratorzy podsumowali, że dotychczas w toku śledztwa zlikwidowano łącznie 3 laboratoria 3CMC i 4CMC wraz z magazynem i przejęto łącznie 5,8 ton narkotyków. – W sprawie występuje aktualnie 13 podejrzanych – dodało PK.



Jak zapewniają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy – nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Za zarzucane czyny może grozić do 15 lat więzienia.