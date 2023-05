Z placu Wolności zniknęły stoiska z kwiatami. To część planu rewitalizacji, ale co z kwiaciarkami?

2023-05-08, 18:38 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Z placu Wolności zniknęły pawilony z kwiatami. Jak zaznacza ratusz, to część planu rewitalizacji/fot: Katarzyna Bogucka

Na bydgoskim placu Wolności rozpoczął się demontaż kiosków z kwiatami. Likwidacja pawilonów ma związek z planowaną inwestycją - na placu, konkretnie pod ziemią - ma powstać zbiornik retencyjny zbierający deszczówkę.

Prace nad tym projektem mogą potrwać ponad rok. Na ten czas kwiaciarki muszą znaleźć sobie inne miejsce. Mieszkańcy obawiają się o los sprzedawców kwiatów, którzy przenosili się nie raz.



– Jak już się zlikwiduje, to zostanie (przestawione – przyp.) gdzieś na boczne tory. Na Starym Rynku też była przepychanka. Plac Piastowski, bliżej dworca kolejowego – to byłoby ładne miejsce. Ludzie wychodzą i się spotykają – zaznaczyła jedna z kobiet.



Jak przypomina miasto, szukanie nowych miejsc na stałe nie będzie konieczne. Dostaliśmy w tej sprawie komunikat z bydgoskiego ratusza.



– W uzgodnieniu z ekspertami wypracowaliśmy najlepszą z możliwych lokalizacji sześciu nowych, estetycznych pawilonów, nawiązujących stylistyką do historycznego wyglądu placu. Będą zlokalizowane bliżej kościoła i budynku bwa. Co ważne, miasto z własnych środków sfinansuje budowę tych pawilonów, a następnie będzie dzierżawić je osobom zainteresowanym dalszą sprzedażą kwiatów na placu – brzmi komunikat ratusza.



wprowadzenie dodatkowej zieleni

odtworzenie historycznych osi widokowych

wprowadzenie stylowego oświetlenia i elementów małej architektury z historycznymi motywami (maszty flagowe, słupy latarni, ławki)

odtworzenia ciągu pieszego wzdłuż Gdańskiej