Dźwięk kontrolerów i pikanie robotów w bibliotece? Otwarcie placówki na Kapuściskach [zdjęcia]

2023-05-08, 14:48 Agata Raczek/Redakcja

W nowej bibliotece dominują książki, ale można również zaprogramować robota i pograć na konsoli/fot: Agata Raczek W nowej bibliotece dominują książki, ale można również zaprogramować robota i pograć na konsoli/fot: Agata Raczek W nowej bibliotece dominują książki, ale można również zaprogramować robota i pograć na konsoli/fot: Agata Raczek

Dziś uroczyście otwarto bibliotekę na bydgoskich Kapuściskach w nowym punkcie i nowej odsłonie. Biblioteka przez wiele lat mieściła się w lokalu przy ul. Noakowskiego, a niedawno została przeniesiona na al. Kaczyńskiego. Modernizacja była możliwa dzięki pieniądzom z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

– Oprócz książek znajdziemy tutaj nowości technologiczne jak konsolę do gier z telewizorem, podłogę interaktywną czy roboty edukacyjne – wylicza Joanna Pawłowska z Działu Promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.



– Jesteśmy w strefie audiowizualnej, ogromny telewizor, na którym wyświetlane filmy koncerty i różne inne rzeczy. Przed nami jest również fotonet, to są takie roboty multimedialne, które się programuje i wówczas wykonują polecenia, które powinny. Dzieciaki mogą zaprogramować na przykład trasę przejazdu takiego fotonu i wtedy wydaje on ciekawe dźwięki i świeci. Oczywiście mamy tutaj również PlayStation i podłogę multimedialną, więc nie tylko książki, ale również nowoczesność – dodała Joanna Pawłowska,



Biblioteka spotkała się ze sporym uznaniem społeczeństwa. – Wygląda tu bardzo ładnie. Jestem tu pierwszy raz. Przestrzennie, wszystko jest widoczne – przyznała jedna z kobiet. Inni jasno stwierdzili, że placówka na pewno jest bardziej nowoczesna i zgromadziła więcej ludzi.



– Pomysł dotyczący ogólnodostępnej świetlicy dla mieszkańców połączonej z filią biblioteki, został zgłoszony przez mieszkańca Kapuścisk. Projekt polegał na odnowieniu i udostępnianiu miejsca dla mieszkańców, seniorów, organizacji społecznych, gdzie można się spotykać, wspólnie porozmawiać, a także w spokoju wypożyczyć książkę. Na to zadanie zostało przeznaczone 200 tysięcy złotych, na ten projekt zagłosowało ponad 200 mieszkańców – zaznaczył Jacek Rosół, koordynator Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.



Biblioteka na bydgoskich Kapuściskach wraz ze Strefą Aktywnego Umysłu mieści się przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 w Bydgoszczy.