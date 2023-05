Kawałek Polski i Bydgoszczy w Mannheim: uroczystości w parku i na cmentarzu

2023-05-08, 15:46 Maciej Wilkowski/Redakcja

Występ folkowego żeńskiego trio SVAHY z naszego regionu w Mannheim/fot. Maciej Wilkowski

Bydgoszcz ma swoją instalację na Skwerze Miast Partnerskich w niemieckim Mannheim. Park został uroczyście otwarty w minioną sobotę. Dzień później jubileusz 40-lecia świętowało współpracujące z Bydgoszczą Towarzystwo Niemiecko-Polskie.

Bydgoszcz ma 12 partnerskich miast. Jednym z nich jest Mannheim, z którym partnerska umowa została podpisana w 1991 roku. Z kolei Mannheim współpracuje z 10 zagranicznymi miastami. Te partnerskie związki ma symbolizować skwer będący częścią Luisenpark - ponad 40-hektarowego parku w centrum miasta. To między innymi tam odbywa się - trwająca około pół roku - BUGA – ogólno-niemiecka wystawa ogrodnicza. - Ten skwer to dla nas symboliczne miejsce, dla mieszkańców to symbol miasta międzynarodowego – mówi burmistrz Mannheim Peter Kurtz. - To też symbol miast partnerskich i tego, jak ważne są kontakty międzynarodowe.



Swoje 40-lecie świętowało Towarzystwo Niemiecko-Polskie Mannheim-Ludwigshafen. Jubileusz miał się odbyć 3 lata temu, ale wtedy na przeszkodzie stanęła pandemia i związane z nią obostrzenia. - Priorytetem naszej działalności jest podtrzymywanie pamięci o Polakach, którzy tu żyli i umierali - mówi prezes towarzystwa Piotr Piłkowski. - Mannheim jest specyficzną miejscowością dla Polaków. Mało kto wie, że zostało tu dużo pracowników przymusowych i więźniów obozów, i z nich stworzono tzw. oddziały wartownicze. Chcemy wybudować dla nich na cmentarzu pomnik upamiętniający wszystkich Polaków, ale i żołnierzy jednostek wartowniczych, którzy są pochowani w Mannheim i okolicach.



Rocznicowe uroczystości to - oprócz wykładów, konferencji, także koncerty. W Mannheim wystąpił jazzowy zespół Ziemia oraz pochodzące z naszego regionu folkowe żeńskie trio SVAHY.