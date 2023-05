Minister Puda: 300 mln zł z budżetu dla Kujawsko-Pomorskiego na wkłady własne

2023-05-08, 14:02 Polska Agencja Prasowa/Agata Raczek

Konferencja ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy/fot. Agata Raczek

- 300 mln zł otrzyma województwo kujawsko-pomorskie z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych samorządów, aby mogły korzystać z regionalnych funduszy unijnych - poinformował w poniedziałek w Bydgoszczy minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

To część środków z krajowej puli 8,7 mld zł budżetowego dofinansowania wkładów własnych samorządów, pod kątem regionalnych funduszy unijnych. - Zależy nam, aby ci, którzy mają problem z wykorzystaniem środków europejskich nie mieli tego problemu chociażby z powodu wkładu własnego - mówił minister Puda na konferencji w Bydgoszczy. - Chodzi o to, żeby wspierać polskich przedsiębiorców, polskich samorządowców i beneficjentów, którzy mogą wykorzystać te środki na wkład własny. Pozwoli to oczywiście wnioskodawcom na to, aby łatwiej sięgać po pieniądze pochodzące z UE.



Szef MFiPR podkreślił, że pomimo tego, iż budżet państwa jest w o wiele lepszej sytuacji niż kilka lat temu, to znaczenie środków europejskich jest nadal bardzo istotne. - Robimy wszystko, aby te środki były wykorzystanie w jak największym stopniu - dodał minister.



Puda zaznaczył, że 300 mln zł dla woj. kujawsko-pomorskiego przeznaczone zostanie na dwa obszary - uzupełnienie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Podał też, że w poprzedniej perspektywie finansowej woj. kujawsko-pomorskie na wkłady własne otrzymało 250 mln zł. Poinformował również o dodatkowych 9 mln zł na wsparcie miejskiego transportu w Bydgoszczy. Z kolei z funduszy europejskich zarządzanych przez ministerstwo po 225 milionów złotych zostanie przeznaczonych na ZIT w Bydgoszczy i ZIT w Toruniu.



W konferencji udział prasowej wzięli udział również przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski i wiceprezydent Bydgoszczy Maria Wasiak.



Więcej informacji, w tym dokładne dane umieszczono na stronie gov.pl.