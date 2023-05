Znaleźli trzy skradzione mercedesy i 30 silników. Dziupla zlikwidowana [zdjęcia]

Na teren obserwowanej posesji w gminie Mogilno policjanci weszli w miniony poniedziałek. - Z ustaleń wynikało, że prawdopodobnie znajduje się tam skradziony na terenie Niemiec pojazd marki Mercedes – Benz klasy G Steyr – relacjonuje asp. szt. Tomasz Bartecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie. - Na tyłach posesji - oprócz Mercedesa G – znaleziono jeszcze dwa pojazdy podobnego typu, zarejestrowane jako utracone oraz różnego rodzaju części samochodowe, w tym 30 silników. Ponadto w budynkach garażowo-gospodarczych znajdowały się elementy karoserii z widoczną ingerencją w pola numerowe. Do policyjnego aresztu trafił 31-letni właściciel posesji, któremu przedstawiono zarzut paserstwa. - Prokurator wobec podejrzanego zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego – informuje policjant. - Mężczyźnie grozi kara do lat 5 pozbawienia wolności. Mogileńscy policjanci nadal pracują nad sprawą – z udziałem eksperta z dziedziny mechanoskopii KWP w Bydgoszczy ustalają, czy zabezpieczone przez nich części również pochodzą od skradzionych pojazdów oraz w jakich okolicznościach usunięte zostały z nich numery VIN.

