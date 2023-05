Włamywali się do mieszkań w blokach. Działali w całym kraju [wideo, zdjęcia]

2023-05-08, 09:17 Redakcja

Prokurator wnioskował o tymczasowe aresztowanie 31 i 43 latka/fot. materiały policji

Bydgoscy policjanci rozbili szajkę włamywaczy do mieszkań w blokach. Obcokrajowcy działali na terenie całej Polski. Straty, które spowodowali, szacowane są na kwotę około 400 tysięcy złotych.

– Policjanci wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajęli się rozpracowaniem szajki włamywaczy do mieszkań już jakiś czas temu – relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. – Z informacji, które posiadali wynikało, że włamań do mieszkań, znajdujących się w blokach, dokonywano od lutego 2023 roku w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. Sprawcy tych czynów działali albo do południa w godzinach 10:00–13:00 albo po południu, wówczas jeszcze pod osłoną ciemności.



Włamywacze wybierali mieszkania, w których nie było domowników. Aby pozostać anonimowymi, zaklejali wizjery u sąsiadów. – Grupa pracujących przy tej sprawie kryminalnych pojechała do Warszawy, gdzie zatrzymano dwóch obcokrajowców – informuje rzeczniczka. – W tracie przeszukań domu, który wynajęli w stolicy, funkcjonariusze zabezpieczyli złotą biżuterię, gotówkę z 15 różnych krajów, pieniądze w kwocie 10 tysięcy złotych, a także narzędzia do włamań, jak np. pilniki czy łomy. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Tu po przesłuchaniu usłyszeli zarzuty włamań do trzech mieszkań w Bydgoszczy.



Prokurator wnioskował o tymczasowe aresztowanie 31- i 43-latka. Sąd zdecydował, że obaj pozostaną w areszcie przez najbliższe 3 miesiące. – Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Trwa gromadzenie i analiza materiału dowodowego dotyczącego ustalenia miejsc, gdzie doszło do włamań i wysokości strat, które spowodowali swoją działalnością aresztowani – tłumaczy mł. Insp. Chlebicz. – Z informacji, które posiadają kryminalni, wynika, że zatrzymani mogli dokonać włamań oraz ich usiłowań do mieszkań m.in. w Toruniu i Grudziądzu oraz w około 30 innych miastach na terenie całego kraju.