W nocy mają być przymrozki. Ostrzeżenia meteorologów dla naszego regionu

2023-05-07, 14:05 Redakcja

Temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni Celsjusza, więc warto schować rośliny balkonowe do domu/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami w nocy z niedzieli na poniedziałek i rano w poniedziałek w województwie kujawsko-pomorskim. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje wszystkie powiaty woj. kujawsko-pomorskiego. Obowiązuje od godz. 23.00 w niedzielę do godz. 6.30 w poniedziałek. Synoptyk IMGW prognozuje, że temperatura spadnie do około 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do minus 4 stopni C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.