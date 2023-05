Bydgoskie spichrze w Mannheim! Powstał tam skwer Miast Partnerskich [wideo, zdjęcia]

2023-05-06, 17:33 Maciej Wilkowski/Redakcja

Bydgoska instalacja na skwerze Miast Partnerskich w niemieckim Mannheim/fot. Maciej Wilkowski

Bydgoszcz jest jednym z miast, których instalacje pojawiły się na otwartym w sobotę (6 maja) w miejskim parku w Mannheim skwerze Miast Partnerskich. To między innymi tam odbywa się BUGA – największa w Niemczech wystawa ogrodnicza.

– Dla mieszkańców Mannheim to symbol miasta międzynarodowego. To też symbol tego, jak ważne są międzynarodowe kontakty. Jest to symbol współpracy miast partnerskich – mówi burmistrz miasta Peter Kurz.



– Pomysł bardzo zacny – komentuje otwarcie skweru obecny na uroczystości zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.– Zasadziliśmy tutaj symbolicznie wierzbę, każde z miast przygotowało mały wycinek swojego miasta.



Najbardziej rzucającym się w oczy elementem bydgoskiej instalacji są wyplatane spichrza. – Znalazły się tutaj i elementy bydgoskie: ławka, krzesło, które stały u nas na Starym Rynku, i rośliny, które dobieraliśmy tak, żeby pasowało do stanowiska tutaj, jak i były bydgoskie, i elementy stąd – tłumaczy Bogna Rybacka, ogrodnik miejski. – Co najfajniejsze, to wszystko spaja wierzba, która tutaj doskonale się czuje.



Mannheim ma 10 partnerskich miast zagranicznych. Oprócz Bydgoszczy to m.in. Hajfa w Izraelu czy Swansea w Wielkiej Brytanii.