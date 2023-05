Różaniec na ulicach Bydgoszczy. „To piękna i budująca modlitwa w gronie wszystkich”

2023-05-06, 13:06 Elżbieta Rupniewska/mk/Redakcja

Tym razem procesja wyruszyła z kaplicy Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji/fot. Elżbieta Rupniewska

Ulicami Bydgoszczy po raz kolejny przeszła procesja różańcowa zorganizowana przez katolicką wspólnotę Wojowników Maryi. To wspólnota mężczyzn, ale do udziału w modlitwie zaproszone były także kobiety, całe rodziny i osoby samotne.

– To na pewno dzielenie się wiarą, niewstydzenie się jej, niewstydzenia się Chrystusa, pewien akt apostolstwa, krzewienia swojej wiary. Myślę, że to jest sens. To też pokazywanie drogi innym – taka Ewangelia w drodze – mówi jeden z uczestników.



Marsze Wojowników Maryi odbywają się w 60 miejscach w Polsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca. 6 maja marsz w Bydgoszczy rozpoczął się Mszą św. w Kaplicy Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji, połączonym z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. Potem uczestnicy, odmawiając różaniec, przeszli do kościoła pw. świętych Piotra i Pawła. Marsz zakończył się Koronką do Miłosierdzia Bożego w bydgoskiej katedrze.



Procesje różańcowe organizowane przez Wojowników Maryi odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. „Uczestnictwo w nabożeństwach to przede wszystkim szczególny sposób na okazywanie czci Matce Bożej i wyrażanie naszej miłości do Niej. To również doskonała okazja do uzyskania Bożych łask i wstawiennictwa Matki Bożej w naszych sprawach osobistych i rodzinnych (…)” – piszą Wojownicy Maryi na Facebooku.



Nabożeństwa odprawiane tego dnia w niektórych katolickich parafiach wiążą się z objawieniami fatimskimi. „Maryja obiecała, że każdemu, kto przez pięć kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca uczestniczy w nabożeństwach, udzieli w godzinie śmierci wszelkich łask potrzebnych do zbawienia duszy” – tłumaczą Wojownicy. (…) Przyjdźcie i przekonajcie się, jak piękna i budująca jest ta modlitwa w gronie wszystkich” – zachęcali przed nabożeństwem.