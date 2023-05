Wystarczy myć ręce! To najskuteczniejszy i najtańszy sposób na uniknięcie wielu chorób

2023-05-05, 20:38 Michał Zaręba/Redakcja

Piknik promujący Światowy Dzień Higieny Rąk zorganizowano w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Światowy Dzień Higieny Rąk obchodzony jest 5 maja, ale o czystości dłoni po prostu trzeba pamiętać na co dzień. Profilaktyczny piknik dla dzieci odbył się w toruńskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

– Najlepsi specjaliści, najlepsza aparatura nie zastąpią tego, co jest najważniejsze, czyli czystych rąk – mówi Anita Krzeszewska, kierownik Działu Epidemiologii i Higieny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, pielęgniarka epidemiologiczna. – Czyste ręce ratują życie. Gros bakterii, wirusów, rozmaite zakażenia przenoszą się po prostu przez ręce personelu. My, jako szpital mamy opracowane procedury. Kontrolujemy personel, edukujemy, bo to jest najtańszy środek zapobiegania zakażeniom. Szkolenia z higieny rąk są w naszym szpitalu obowiązkowe i odbywają się cyklicznie (...). Mamy nowe prezentacje, jakieś nowe przypominacze, albo docieramy bezpośrednio, indywidualnie do personelu, do odwiedzających pacjentów i edukujemy, ale jeżeli nie zaczniemy od najmłodszych, to nie będzie następców.



Więcej w relacji Michała Zaręby.





