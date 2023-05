Spotkania ze strażakami, survival, spływ kajakowy. Dla młodych z powiatu nakielskiego

Jak podaje Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, doszło do awarii kabla zasilającego sygnalizacją świetlną na placu NOT. Czytaj dalej »

45 młodych ludzi m.in. nauczy się udzielania pierwszej pomocy i zdobędzie wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o czym mówi Monika Żydek z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" w Nakle nad Notecią. – Przewidzieliśmy wyjazd do Centrum Pożarnictwa w Grudziądzu, spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej – mówi Monika Żydek. – Podsumowaniem całego zadania będą powiatowe zawody pożarnicze . Jeszcze w trakcie projektu, takie najdłuższe wsparcie to dziesięciodniowy obóz dla młodych, podczas którego odbywać się będą nie tylko zajęcia ukierunkowane na ochronę przeciwpożarową, ale zaplanowaliśmy także aktywne spędzanie czasu w postaci zajęć z survivalu, spływów kajakowych, czy animacji kulturalnych. Zainteresowanych udziałem w bezpłatnych zajęciach odsyłamy na stronę Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" w Nakle nad Notecią: TUTAJ Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" prowadzi właśnie nabór uczestników w wieku od 12 do 18 lat do projektu „Człowiek siłą Krajny i Pałuk"/fot. krajna-paluki.cna.org.pl

