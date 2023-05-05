Іспити з польської для старшокласників, центри для людей похилого віку

2023-05-05, 11:58 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

були теми реферату на вибір для старшокласників під час іспиту на атестат зрілості з польської мови/fot. Agata Raczek

Філософські теми рефератів на іспитах з польської, особи із синдромом Дауна відстоювали свої права у Європарламенті та повернення центрів для людейпохилого віку.

Людина – істота, сповнена суперечностей та Що змушує людину стати героєм для іншої людини – такими були теми реферату на вибір для старшокласників під час іспиту на атестат зрілості з польської мови. У технікумах студенти говорили про те, чи неприємна істина краща за приємні ілюзії та як несподівані обставини впливають на поведінку людини. Сьогодні іспити із сучасної іноземної мови, а в понеділок – з математики.



Батьки та діти із синдромом Дауна з нашого регіону боролися за свої права в Європарламенті – взяли участь у зустрічі громадських організацій із політиками. Обговорювалися: медичне обслуговування, генетичне тестування або діяльність, яка дозволяє людям із синдромом Дауна стати більш самостійними.



Центри для людей похилого віку повернулися до Бидгощі. Це місця, де громадські організації проводять тренінги та майстер-класи, бесіди, зустрічі за кавою чи спортивні заходи. Таких пунктів є п'ять: за вул Staroszkolna 10, Garbary 2 та Bołtucia 7. Участь у всіх заняттях для бидгощан старше 60 років безкоштовна. Більше інформації на www.bydgoszcz.pl.