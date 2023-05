Protest rolników pod Inowrocławiem. Przez 12 godzin blokują drogę krajową [zdjęcia]

2023-05-05, 10:29 Polska Agencja Prasowa

Protest rolników w Jaksicach/fot. Marcin Glapiak

Protestujący rolnicy zablokowali skrzyżowanie w Jaksicach na drodze krajowej nr 25 koło Inowrocławia. Policja wyznaczyła objazd.

Jaksice znajdują się na ruchliwej drodze krajowej nr 25 pomiędzy Bydgoszczą i Inowrocławiem. - Rolnicy zablokowali skrzyżowanie, a następnie planują przejazd w kolumnie ciągników do Inowrocławia i z powrotem - informuje Maciej Kuliński, dyżurny oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.



- Walczymy o stabilną sytuację w naszym kraju. O zdrową, polską żywność - informują rolnicy na Facebooku. - Żądamy przywrócenia cła na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Zalewają nasz kraj stanowiąc nieuczciwą konkurencję. To też zagrożenie dla konsumentów, bo tylko polski produkt to gwarancja normalnej, uczciwej ceny i wysokiej jakości.



W związku z zablokowaniem skrzyżowania w Jaksicach, policja wyznaczyła objazd przez Złotniki Kujawskie, Rojewo i Inowrocław. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 21.00.