Zakład psychiatryczny zamiast więzienia. Kobietę, która zabiła szwagierkę, uznano za niepoczytalną

Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku pacjentka oddziału psychiatrycznego opuściła szpital. Następnego dnia brutalnie zamordowała swoją szwagierkę. – Opinia została sporządzona przez biegłych i na tej podstawie prokurator skierował do sądu we Włocławku wniosek o umorzenie postępowania ze względu na stan niepoczytalności. Biegli w swojej opinii wskazali również, że wobec podejrzanej zasadne jest umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Taki wniosek również został skierowany do Sądu Okręgowego – mówiła prokurator Małgorzata Kręcicka. Dlaczego psychiatrzy wypuścili ze szpitala tak ciężko chorą pacjentkę? Okazało się, że u kobiety równolegle wykryto chorobę nowotworową. Szpital psychiatryczny nie mógł jej zapewnić właściwej terapii onkologicznej. Stąd – w trosce o życie chorej – zgoda psychiatrów na opuszczenie szpitala. Prokuratura nie dopatrzyła się błędów w postępowaniu lekarzy.

