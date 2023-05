Baner z wizerunkiem Maryi Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli pojawił się przy rondzie Jagiellonów

Baner z wizerunkiem Maryi i św. Andrzeja Boboli rozwieszono nad rondem Jagiellonów/fot: katolicka.bydgoszcz.pl

W środę (3 maja), z okazji święta Maryi Panny Królowej Polski stworzono baner z wizerunkiem Maryi Królowej Polski i oraz Głównego Patrona Polski, św. Andrzeja Boboli. Umieszczono go przy rondzie Jagiellonów.

Jak informuje portal katolicka.bydgoszcz.pl szyld udało się umieścić dzięki wysiłkowi „wielu ludzi dobrej woli”. Inicjatywa to oddanie hołdu Królowej Polski. Warto zaznaczyć, że cały maj jest miesiącem maryjnym, z kolei 13 maja przypada święto Matki Bożej Łaskawej. To jej przypisuje się Cud nad Wisłą z 1920 roku, przynajmniej tak twierdzą uczestnicy Bitwy Warszawskiej.



Natomiast 16 maja to data święta św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. W tym roku obchodzona jest również 85. rocznica jego kanonizacji.



Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wstąpił do zakonu jezuitów, a w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obszarem jego szczególnej działalności było pojednanie katolików z prawosławnymi.



W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski, gdzie przeprowadzili rzeź wśród katolików i Żydów. Andrzej Bobola został pochwycony w pobliskiej wiosce. Był traktowany i postrzegany jako wróg polityczny, ze względu na nawracanie z prawosławia na katolicyzm. Sprawcy brutalnie okaleczyli Bobolę, a po dwóch godzinach tortur zamordowali go.



Św. Andrzej Bobola został beatyfikowany w 1853 roku, a jego kanonizacja miała miejsce w Niedzielę Wielkanocną 17 kwietnia 1938 roku w Watykanie. W uroczystości wzięło udział około 40 tysięcy Polaków. Rodacy duchownego ruszyli do Rzymu specjalnie podstawionymi pociągami. Od 2002 r. św. Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski.