Kolejna transza pieniędzy trafi do regionu! W planach budowy obwodnic i poprawienie szkolnictwa

2023-05-04, 17:00 Michał Zaręba/Redakcja

Do podziału jest prawie dziewięć miliardów złotych ze środków unijnych/fot: Michał Zaręba

Urząd Marszałkowski ogłasza kolejne konkursy. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę 14 obwodnic, zakup nowoczesnych pociągów i tramwajów dla Bydgoszczy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także na pożyczki dla samorządów

– Do tej pory udzielaliśmy pożyczki i kredytów tylko małym i średnim przedsiębiorcom, teraz zaczynamy pożyczać samorządom, głównie na działania proekologiczne. Niedługo ogłosimy nabory, częściowo mogą to być (kredyty – przyp.) bezzwrotne, jeśli termomodernizacja będzie dotyczyła np. Domu Pomocy Społecznej. Będziemy owszem wspierać takie projekty wspierać i nawet umarzać część pożyczek. W takim przypadku będzie to forma dotacji – powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa.



Jak stwierdziła Anna Głuszek z Departamentu Funduszy Europejskich, część pieniędzy ma trafić do szkół. Dzięki temu ma poprawić się poziom nauczania języków obcych. – W pierwszych naborach, które będziemy uruchamiać w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, chcemy postawić na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, jaki ogólnokształcących – oznajmiła Głuszek. – Kładziemy duży nacisk na kształcenie języka angielskiego i podnoszenie kompetencji, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Podobnie z kompetencjami nauczycieli, że mogli w lepszy sposób kształcić młodzież, bo niestety wyniki egzaminów naturalnych jak i tych z poziomu niższego pokazują, że jeszcze mamy dużo do nadrobienia w stosunku do innych regionów Polski – dodała.



– Kwestie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego często można szybko zrealizować. Natomiast projekty infrastrukturalne, na przykład obwodnice, czy zakup taboru, to są inwestycje liczone w latach – zaznaczył Rafał Pietrucień z Departamentu Funduszu Europejskich.



Od 2004 roku nasz region pozyskał z Unii Europejskiej 30 miliardów złotych. Z „nowego rozdania” do podziału będzie prawie dziewięć miliardów.